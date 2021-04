La Autoridad del Canal de Suez pide 850 millones en indemnizaciones

La Autoridad del Canal de Suez explicó que reclamará una indemnización de 1.000 millones de dólares, unos 850 millones de euros al cambio actual, en indemnizaciones por lo sucedido con el barco Ever Given, que bloqueó durante seis días el tránsito por la ruta marítima, una de las grandes arterias comerciales del planeta.

Así lo afirmó el jefe de la Autoridad, Osama Rabie, quien estimó en esa cantidad las pérdidas provocadas para el canal en concepto de tasas de tránsito, daños a la vía fluvial durante los trabajos de rescate, y también por los medios técnicos y humanos utilizados para su reflote.

Rabie no especificó a qué entidad reclamarían esas cantidades. En un principio dijo que las pérdidas habían sido de entre 10 y 12,8 millones en euros diarios. “Se calcularán la cantidades correspondientes a daños y pérdidas, así como los costes de las dragas”, dijo Rabie. “Las estimaciones llegarán a 1.000 millones de dólares y un poco más. Es un derecho de Egipto y no renunciaremos a él”, dijo en una entrevista en televisión, informa Efe.

En cualquier caso la compañía dueña del Ever Given, Evergreen Marine, ya ha dicho que no pagará la posible factura ya que negó cualquier responsabilidad por lo sucedido. “Apenas hay posibilidades de que se nos pida pagar una compensación”, dijo su presidente Eric Hsieh, según Bloomberg.

Otra vía abierta en materia indemnizatoria son las reclamaciones de reaseguros. Reuters citó este jueves un cálculo de Fitch en el que estimaba en “cientos de millones de euros” las reclamaciones a las que tendrían que hacer frente las firmas reaseguradoras por los retrasos provocados en las entregas de mercancías. Estas firmas ayudan a las compañías aseguradoras a cubrir posibles reclamaciones relacionadas con situaciones extremas como huracanes a cambio de una parte de la prima.

Recuperado el ritmo

Por otra parte, Osaba Rabie afirmó este sábado que el paso marítimo ha recuperado el ritmo de navegación después de que todas las embarcaciones que habían quedado ancladas tras el encalle del buque "Ever Given" hayan logrado salir a los cinco días de reflotar el portacontenedores.

Rabie indicó en la nota que el número total de los barcos que esperaban tanto en el Gran Lago, como en las entradas norte, en el mar Mediterráneo, y sur, en el mar Rojo, del paso desde que ocurrió el accidente "alcanzó los 422 con un tonelaje total de 26 millones".

Hasta el momento, continúan las investigaciones para conocer las causas del encalle del "Ever Given", que provocó la suspensión de la navegación marítima de uno de los pasos más importantes del mundo y por donde atraviesa más del 10 % del comercio mundial.