El debate sobre la gestión de los impuestos tensa la precampaña electoral en Madrid

La campaña electoral por los comicios anticipados que la Comunidad de Madrid celebrará el 4 de mayo no comenzará hasta 15 días antes, pero la precampaña ha subido ya de voltaje a cuenta del debate sobre la gestión de los impuestos que plantea hacer cada uno de los partidos que concurren.

El primero en mover ficha ha sido el candidato socialista a la presidencia de la región, Ángel Gabilondo, que ayer prometió que de ser investido no subirá impuestos a los madrileños. “La fiscalidad no se toca; estamos en una pandemia, seamos serios”, defendió en la presentación de la número dos de su lista, la actual secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul. Durante el acto, el antiguo rector de la Universidad Autónoma adujo que su preferencia es la de gobernar con Más Madrid y Ciudadanos para articular un Ejecutivo “excepcional de dos años para Madrid” en el que no tacaría ni la tributación “ni para subir los impuestos ni para bajarlos”.

“Me parece que el señor Gabilondo empezó la campaña diciendo que él es serio [con una campaña titulada “soso, serio y formal] y me parece muy poco serio que diga una cosa tan falsa. Es completamente falso, él claro que subiría los impuestos”, respondió poco después el consejero de Hacienda y Función Pública de Madrid, Javier Fernández Lasquetty en un acto sobre fiscalidad organizado por la Universidad CEU San Pablo. Lasquetty, que tras la expulsión de los consejeros de Ciudadanos del Gobierno regional es también titular de Economía, aseveró que el PSOE presentó hace dos meses en la Asamblea de Madrid una propuesta “para subir los impuestos a los madrileños 1.200 millones de euros, que si le sumamos los 2.400 que Más Madrid presentó el mismo día juntos sumarían 3.600 millones de euros”. El consejero también tachó a Gabilondo de mentir por sostener que no gobernará con Unidas Podemos.

Desde el PP recuerdan que, más allá de los planteamientos de Gabilondo, el Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos trabaja en un proyecto de armonización fiscal entre las comunidades autónomas para garantizar una mínima presión tributaria en todos los territorios que se traduciría en un alza de la que mantiene ahora Madrid, una de las más bajas del país. A su vez, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso viene defendido la necesidad de seguir bajando impuestos en Madrid, empezando por el IRPF.