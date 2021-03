Catherine Mann (Citi): “La Fed reducirá compras este año y subirá tipos a finales de 2022”

Posee una amplia trayectoria en organismos económicos de primer nivel. Catherine Mann es, desde febrero de 2018, economista jefe global de Citi y ocupó hasta entonces ese puesto en la OCDE. Su bagaje profesional incluye su paso por el Banco Mundial y la Reserva Federal estadounidense, donde fue directora asistente de su consejo de gobierno. En respuestas vía cuestionario, no prevé que la economía global se recupere hasta 2024 de los duros efectos de la pandemia.

¿Cree que hay motivos para temer un alza de la inflación, capaz de modificar la hoja de ruta de los bancos centrales?

La inflación aumentará en el segundo trimestre debido al nivel del que venimos; es decir, el año pasado, durante el Covid, la inflación se mantuvo muy moderada, por lo que incluso una inflación modesta a principios de este año se puede considerar como fuerte. Pero estos efectos de base no persistirán.

¿Cuál es su estimación de inflación para el medio plazo?

De cara al futuro, el factor más importante que puede afectar a la inflación es si las empresas van a tener “poder de fijación de precios”, es decir, ¿van a poder seguir subiendo los precios una y otra vez? Creemos que no. En primer lugar, nuestro escenario base para el PIB global no regresa a la tendencia anterior al estallido de la pandemia hasta el año 2024. Durante ese periodo de tiempo, no se espera que los mercados laborales se recuperen, por lo que será un obstáculo para el incremento de los salarios y la demanda de los consumidores. En segundo lugar, existen factores estructurales que obstaculizan el poder de fijación de precios de las empresas: el descubrimiento de precios de las plataformas online está extendiendo su alcance más allá de los bienes de equipo también a los servicios. Finalmente, en Estados Unidos, donde la demanda puede ser potencialmente más fuerte debido a un programa fiscal potente, esperamos que el déficit comercial se amplíe y el dólar se aprecie un poco. Ambos efectos mantendrán moderada la inflación en EE UU. Por lo tanto, pensamos que los bancos centrales no se verán obligados a actuar en el corto plazo.

¿Cree que las economías desarrolladas van a poder cumplir con los objetivos de vacunación marcados para este año?

Las economías desarrolladas se están moviendo rápidamente hacia una vacunación amplia de sus ciudadanos. Incluso algunas que lo están haciendo más lentamente todavía están bien encaminadas para completarla a lo largo del año. La vuelta a la actividad normal depende de las vacunas, pero también de que los consumidores se sientan cómodos y seguros con el entorno y que las actividades de servicios que quieran realizar estén abiertas al público.

¿Se podrá salvar la campaña turística de verano? ¿Lo ve posible en economías especialmente dependientes del sector servicios como la española?

El verano pasado, incluso antes de que las vacunas estuvieran disponibles, cuando se relajaron los cierres de seguridad y se levantaron los cierres fronterizos, los datos de llegadas de turistas pasaron de una caída del 100% a un retroceso de solo el 20%, un fuerte salto en el turismo incluso cuando no había vacunas. Por lo tanto, la gente quiere viajar. No obstante, un tema importante serán las políticas de cierre de fronteras que se apliquen por parte de los distintos países.

"El aumento de la productividad y la respuesta climática son los temas más importantes a medio plazo"

¿Por cuánto tiempo considera que la zona euro podrá mantener en suspenso los objetivos de déficit? Parece que habrá tregua también en 2022, ¿piensa que se retomará después el principio de austeridad o esta crisis va a establecer una nueva política para la consolidación fiscal?

La discusión fiscal clave no debe girar en torno a cuánto, sino a qué tipo de política fiscal se debe aplicar. Hay tres palancas fiscales: impuestos, gastos y regulación. Por lo tanto, la discusión debe ser sobre cómo implementar dichas palancas para catalizar la actividad del sector privado. Solo entonces se podrá poner la deuda en una senda sostenible.

¿En qué momento podría llegar una subida de tipos en la zona euro? ¿Y en Estados Unidos?

El BCE y la Fed se encuentran actualmente en caminos diferentes, sin expectativas de ajuste en la zona euro. Para Estados Unidos, no es solo una posible subida de tipos lo que preocupa a los mercados, sino también un cambio en el ritmo de compra de activos. Las previsiones de Citi son que la Fed empiece a reducir las compras de activos en el cuarto trimestre con aumentos de tipos de interés a partir de finales de 2022. Nuestros economistas están todavía analizando la comunicación reciente del BCE acerca de lo que podría implicar sobre el momento y la magnitud de las compras de activos.

¿Cree que la enorme abundancia de liquidez suministrada por los bancos centrales está creando una burbuja en los precios de los activos de riesgo?

Hay muchos tipos diferentes de activos de riesgo. Es importante mirar dentro de los agregados (índices de acciones, por ejemplo), los componentes sectoriales. En crédito, es importante hacer distinciones basadas en los tipos de interés. Una vez que se realiza este análisis más detallado, es más difícil hacer declaraciones generales sobre las burbujas en los activos de riesgo.

¿Cuál es el principal riesgo económico y financiero que contempla para el medio plazo?

El aumento de la productividad y la respuesta climática siguen siendo los temas más importantes. Un enfoque eficaz en la fijación de precios del carbono que cambie el entorno empresarial para incentivar la innovación y la inversión privada es la mayor oportunidad para lograr, o no, ambos objetivos.