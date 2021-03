Toni Cantó abandona Cs y pide a Arrimadas ir en coalición con el PP en Madrid

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y coordinador autonómico del partido, Toni Cantó, ha anunciado este lunes que deja sus cargos en el partido, renuncia a su acta de diputado y deja la política. También ha pedido a la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, ir junto al PP en las próximas elecciones autonómicas de Madrid, el 4 de mayo.

Así lo ha anunciado al abandonar la reunión de la Ejecutiva de Cs que se celebra en Madrid, en la que la formación naranja ha analizado el terremoto político generado tras la moción de censura presentada junto al PSOE en Murcia, y que saldó con una grave crisis interna en el partido.

Cantó ha anunciado que renuncia a su acta de diputado "triste" y "cabreado" por el rumbo que ha tomado el partido. En declaraciones a los periodistas en la puerta de la sede del partido en Madrid, Cantó ha explicado que abandona el cargo tras solicitar en la reunión de la dirección la dimisión de toda la cúpula de Ciudadanos, solicitud que, ha explicado, no se ha permitido que se sometiera a votación.

"Hoy Inés Arrimadas podía elegir entre proteger al partido o proteger a su Ejecutiva, y por desgracia ha elegido proteger a su Ejecutiva", ha lamentado, señalando que en su opinión habría que dar la voz a los afiliados.

Cantó ha criticado la "ridícula moción de censura" firmada con el PSOE en Murcia, que "era mala idea" y, sobre todo, "ha sido llevada a cabo de una manera bochornosa". Desde su punto de vista, quien "no tuviera en mente que podían salir las consecuencias" que deparó, no merece estar en la Ejecutiva.

Con esas consecuencias pareció referirse al posible fracaso de esa moción de censura en Murcia y las elecciones anticipadas en Madrid, y luego abundó sobre la Comunidad de Madrid que "el centro derecha no puede perderla" porque "es el eje de la libertad y la prosperidad", y por tanto "no podemos ir solos, debemos ir junto con el PP". Atestiguó haberlo propuesto en la Ejecutiva y que sus compañeros "no parece que estén por la labor". Además, dejó caer que "con quien no podemos ir es con Ignacio Aguado", a quien culpó expresamente de la ruptura del Gobierno madrileño.

Cantó ha aprovechado para poner en valor la figura del antiguo líder Albert Rivera, que durante toda la crisis del partido tras el fracaso de la moción de censura en Murcia se ha mantenido en silencio.

En la junta de Ciudadanos, el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha sido propuesto por Arrimadas como nuevo portavoz de la formación, que amplía su ejecutiva permanente hasta los 15 miembros, de los siete que tenía hasta ahora. Entran Juan Marín, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, entre otros. Cantó también había sido propuesto por Arrimadas.

La propuesta de Arrimadas, según ha explicado durante la reunión de la Ejecutiva Nacional, es "conformar una permanente de concentración" ante los retos que tiene el partido por delante, han informado fuentes de Cs.

Con esta remodelación, Arrimadas espera contener la desbandada de cargos al PP y frenar el creciente malestar de muchos dirigentes, entre ellos el del ya ex coordinador de la Comunidad Valenciana, Toni Canto, el del vicepresidente andaluz, Juan Marín, o el de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.