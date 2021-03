Ayuso: “España me debe una, hemos sacado a Iglesias de La Moncloa”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que España le "debe una" porque "hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa". En rueda de prensa, tras presidir la reunión del Plan Territorial de Protección Civil regional -PLATERCAM-, Ayuso ha asegurado que cambiará su lema de campaña y que pasará a llamarse "comunismo o libertad" para encarar unas elecciones que, desde su convocatoria la semana pasada, han sacudido el panorama político español. Este lunes, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado que dejará el cargo para presentarse a los comicios madrileños del próximo 4 de mayo.

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que, a partir de este momento, "todos aquellos que quieran vivir en libertad en Madrid", del entorno "socialista y del centro derecha" van a tener que unirse y aglutinar esfuerzos "para demostrar que la forma de vivir en Madrid va en la forma opuesta al comunismo".

Según ha explicado Ayuso, Iglesias "es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado actuando siempre contra Madrid y el interés de los ciudadanos, ha fomentado y cree en la expropiación de la empresa, en boicots, en ataques desmedidos contra el Isabel Zendal, y ha alentado y jaleado que se quemen las calles de Madrid".

"Yo quiero gobernar en libertad porque quiero tener pronto unos presupuestos, tener un gobierno estable que otorgue certidumbre, con los mejores economistas al frente de la región de manera honrada", ha asegurado. En esta línea, y aunque apuesta por una lista única del Partido Popular, Díaz Ayuso ha abierto la puerta a contar con miembros de Ciudadanos si así fuese preciso. "Quiero una lista del Partido Popular, porque es la forma de dar estabilidad, pero he tenido buenos gestores de Ciudadanos y si veo que hay algunos dispuestos a seguir lo miraré porque necesitamos a los mejores. Vienen años muy difíciles en lo económico y no me cierro a los mejores".

Sobre el efecto que la candidatura de Iglesias puede provocar en el electorado de la derecha, aupando más a Vox, Díaz Ayuso ha asegurado que lo que a ella le preocupa es "el comunismo". "Me preocupa que intervengan la Comunidad de Madrid políticas que han arruinado países enteros. Me preocupa que vayan contra el empresario, el autónomo, los ciudadanos que eligen el colegio para sus hijos y una sanidad de calidad en la que ser atendidos. Me preocupan el caos y el retroceso, la revolución, el quemar las calles y que los poderes públicos lo instiguen. Eso me preocupa, no Vox".