Fran Hervías abandona C's y se integra en el PP

El Partido Popular ha dado la bienvenida este domingo al ex secretario de organización de Ciudadanos (Cs), Fran Hervías, después de que este sábado anunciara que dejaba la formación naranja tras casi 15 años de militancia.

"Unificar el voto de centro derecha en torno al Partido Popular es la única posibilidad de evitar que Sánchez siga en la Moncloa", ha señalado el PP en su perfil de Twitter, en el que enlaza una entrevista a Hervías en El Mundo, en la que ha informado de que se ha unido a las filas populares.

El ex secretario de organización de Ciudadanos anunció ayer que dejaba la formación naranja porque ha abandonado sus valores y principios liberales para convertirse en "una muleta más del sanchismo" y consideró que no podía seguir representando a un partido que, a su juicio, ha cambiado de ideología y se ha convertido "en parte del problema y no de la solución".

La respuesta de Ciudadanos

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, aseguró este domingo que el Partido Popular "ha abierto la caja B" y está dispuesto a pagar "lo que haga falta pagar" para comprar a gente de la formación de Inés Arrimadas.

Así lo indicó Bal en una rueda de prensa en la sede de Cs después de que el exsecretario de Organización de la formación naranja Fran Hervías anunciara anoche su marcha y su paso al Partido Popular tras la moción de censura presentada en Murcia junto al PSOE.

Bal criticó que el partido de Pablo Casado ha puesto en marcha una nueva "trampa de corrupción" para comprar "voluntades y personas", al tiempo que dijo que el comportamiento "mafioso" que han tenido con la moción de censura en la Región de Murcia lo quieren "extender" a todo España.

Para Bal, se trata de una noticia "triste, lamentable, pero, sobre todo, indignante" que en vez de pelear contra la "corrupción" y "mejorar" España el PP quiera "corromperla". A su juicio, el PP es el partido de los "privilegios", el que se cree que los cargos públicos están "por encima", el de la "caja B", el que hace las cosas que desde Cs vinieron a "combatir".

Asimismo, lamentó que la próxima semana, el PP llevará a cabo esta "operación" de comprar cargos de gente de Cs en la que "confiaban" desde el partido de Arrimadas, personas que, según Bal, no se metieron en política para defender la "honradez y limpieza" porque se van al partido de Bárcenas, el de los sobres, los que tienen que dejar su sede porque está sucia.

Bal dijo que en Cs son "más" los que creen en la dignidad, los que no van a aceptar que les "compren", y que van "a seguir ahí", peleando por la "libertad". Además, recordó que mientras otros partidos dicen tener las "puertas abiertas para recoger tránsfugas", Cs tiene las puertas "cerradas para la corrupción". "Nunca voy a ser cómplice, ni cooperante de esta corrupción, jamás. Ni yo, ni mi partido. No nos vamos rendir, vamos a seguir aquí, vamos a seguir luchando", concluyó.