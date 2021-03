El iPhone 13 tendrá Touch ID debajo de la pantalla según los últimos rumores

Apple sabe que sus smartphones tienen un problema a la hora de utilizarlos con una mascarilla puesta y es que no hay manera de que Face ID sepa quiénes somos, por lo que tenemos que recurrir a un desbloqueo por PIN. Algo que no demora demasiado ese proceso pero que no deja de ser una molestia el estar escribiendo cada vez que queremos usar el móvil los seis números del código de seguridad.

Apple ha comprendido la importancia de prepararse para los próximos tiempos en los que es muy posible que no podamos prescindir de la mascarilla en nuestro día a día, por lo que está buscando la manera de que podamos desbloquear nuestro smartphone sin tener que recurrir al PIN o a quitarnos ese protector que nos evita contagios de la Covid-19.

Incluirán un escáner de huellas dactilares incrustado debajo de la pantalla

En una nota de investigación compartida por MacRumors, los analistas agregaron que los modelos de iPhone 13 contarán con un notch más pequeño y que el escáner LiDAR permanecerá limitado a los modelos de iPhone 13 Pro este año.

iPhone con sensor de huella bajo pantalla MacRumors

Además creen que una notch más pequeño en los modelos de iPhone 13 será el resultado de una mejor integrada para Face ID, y agregaron que es probable que se produzca un "cambio de mayor embergadura" en 2022, con Apple aparentemente con el objetivo de implementar un sensor de huellas bajo pantalla.

Aquí está el extracto de la nota de investigación, con énfasis agregado:

"Para el próximo ciclo del iPhone 13 en el segundo semestre de 21, prevemos una versión más mejor integrada, que permitirá la tan esperada reducción del notch. En la parte trasera, no anticipamos que Apple amplíe la adopción del sensor Lidar 3D más allá de los modelos Pro."

"Para el ciclo de producto 2H22, anticipamos cambios en el hardware, lo que permitirá un sensor huella aún más pequeña. Según nuestras conversaciones con la industria, no creemos que el sensor de huellas debajo de la pantalla esté preparado para su implementación masiva en el segundo semestre de 22. También vemos la adopción de huellas dactilares bajo vidrio, que probablemente se agregue en los iPhones 2H21 ."

Mark Gurman de Bloomberg y Joanna Stern de The Wall Street Journal también han afirmado que Apple al menos Apple está probando un escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla para los modelos de iPhone 13, por lo que el tiempo dirá si la función acaba implementándose.