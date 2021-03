El Mobile, en la cuerda floja: Facebook y Oracle tampoco asistirán

Dos nuevos pesos pesados del sector tecnológico se caen del Mobile: Facebook y Oracle. El gigante del software empresarial y la mayor red social del mundo se unen así a Ericsson, Nokia y Sony, quienes ya anunciaron este martes y miércoles que no estarán presentes en la gran feria móvil, cuya celebración está prevista entre el 28 de junio y el 1 de julio.

Las razones que argumentan las dos empresas también son de salud. No quieren riesgos para sus empleados ni clientes. "El pasado año, Facebook anunció que no asistía a eventos presenciales debido al Covid-19. Y siguiendo nuestra política de prevención de riesgos y protección de la salud, no asistiremos al MWC 2021 presencialmente, aunque buscaremos oportunidades para participar de manera virtual", ha señalado la empresa de Mark Zuckerberg a través de un breve comunicado.

Oracle, por su parte, no ha emitido ninguna nota, pero un portavoz de la compañía en España asegura a CincoDías que no asistirán a la feria. En su caso, ni en formato presencial ni virtual, "debido a la actual situación de pandemia".

La dos nuevas bajas elevan la presión sobre el resto de compañías tecnológicas y la organizadora del evento, la GSMA, que, de momento, mantiene su intención de seguir con la celebración del congreso, y ello pese a que cada vez hay más voces que apuntan a una casi segura cancelación del mismo, pues creen que "el efecto dominó no ha hecho más que empezar". El año pasado la feria se canceló después de que una treintena de empresas decidieran no acudir a la feria por el alto riesgo de contagio.

Muchas empresas insisten en que el lento ritmo de vacunación no hace seguro estar presentes en una feria que, según los organizadores, prevé reunir a entre 45.000 y 50.000 asistentes. Las cinco primeras bajas han tenido lugar la misma semana en la que la GSMA ha presentado su plan sanitario para el evento, el cual estaclece como obligatorio un test rápido negativo cada 72 horas.

Parece que los próximos días serán determinantes para que la GSMA tome una decisión. Algunas voces apuntan a que es poco probable que se cancele, después de que la organización celebrara el Mobile World Congress en Shangai a finales de febrero, que fue un evento presencial y virtual. Según algunas estimaciones, alrededor de 17.000 personas asistieron al congreso sin ningún caso positivo por Covid.

Pero otras muchas voces apuntan a que todo va a depender de qué hagan las operadoras y otros gigantes tecnológicos como Samsung, Huawei, Xiaomi, LG o Rakuten, que siguen evaluando si viajarán o no a Barcelona. Los responsables de la feria ya advirtieron este lunes que el evento se celebrará, aunque "dependerá de las circunstancias cambiantes" de la pandemia. La directora de márketing de la GSMA, Stephanie Lynch-Habib, llegó a decir que entre un mes y seis semanas antes de la fecha fijada se confirmará definitivamente la celebración o suspensión del congreso. Ahora, el goteo de bajas podría precipitar la decisión final o hacer que la feria tenga un menor grado de presencialidad