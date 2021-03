Mari-Noëlle Jégo-Laveissière: "La estrategia de Orange es aumentar la inversión para seguir siendo un actor clave en España"

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière es una de las principales directivas europeas del sector de telecos. Desde 2020, es CEO adjunta de Orange, al mando de la división europea. Dirige un área con siete países, entre los que destaca España, segundo país del grupo, además de Polonia, Bélgica, Rumanía, Eslovaquia, Luxemburgo y Moldavia, que representan un 25% de los ingresos de Orange.

España es el segundo país el grupo, se dice que es el más competitivo de Europa, ¿Qué le parece la situación actual?

Efectivamente, España es uno de los mercados más competitivos de Europa. Soy optimista y quiero hablar primero de las cosas positivas. Es un mercado muy avanzado, frente a otros, en cobertura de fibra y 4G, y este es un activo clave, para que los operadores puedan desarrollar ofertas.

Lo que sucede también es que es un mercado que está muy disgregado en marcas. Hay 40 o 50 diferentes compitiendo, es decir, hay muchos mercados dentro de este mercado. Está el tramo alto, el medio y el low cost. Sobre todo en este último es donde más competencia hay ahora.

Nuestra intención es seguir dando servicio a todos los clientes potenciales. No queremos convertirnos en un operador nicho que solo dé servicio a un tipo concreto. Buscamos tener características específicas para cada marca, pero sobre todo desarrollar servicios específicos para seguir alimentando las marcas, televisión, B2B y B2C, entre otras.

Frente a otros países, ¿A cuál debería parecerse más España?

Es difícil dar un ejemplo, dado que cada país tiene sus características. En España tenemos muchos elementos a favor como la fibra, que está muy avanzada, pero también tenemos retos como la rotación de clientes (churn), que desde luego es algo en lo que tenemos que trabajar para poder crecer y sobre todo para poder seguir invirtiendo. Todos los grandes mercados europeos tienen esta característica, pero en España es especialmente acentuada.

Para hacer frente a esta situación, ¿Qué líneas estratégicas se deben adaptar?

La estrategia para revertir esta situación tiene como primer objetivo acabar con la rotación de clientes, que es multifactorial, y los dos pilares en los que nos queremos basar para superar esta situación son, por un lado, la simplicidad y la calidad del servicio y, por otro, la experiencia del cliente. Queremos reforzar nuestras ofertas, que estén bien ajustadas al mercado, porque tenemos que ofrecer las cosas que el mercado está demandando, como hicimos con Jazztel el verano pasado.

Un factor que está a la orden del día es el de la consolidación, ¿Debería acelerar el sector en esa dirección? ¿Qué barreras hay?

Quiero aclarar que me refiero a que existe excesivo número de marcas, no de operadores. Lo que hace falta es simplificar el número de marcas, no de operadores. Por lo que se refiere la consolidación, nosotros entendemos que la necesidad que existe es de consolidación dentro del mercado.

En Europa siempre que se habla de consolidación existen dificultades que, a lo mejor, no se presentan en otros lugares, debido a las autoridades de la competencia, que siempre miran con mucho cuidado este tipo de iniciativas. Siempre hay rumores, pero hay que hablar de realidades. En China y EE UU muy pocos operadores con respecto a los que hay en Europa. Aquí existen más complicaciones para lograr cierta escala debido a la regulación.

En muchos países, si existe la oportunidad, se debe estudiar, pero el plan clave, teniendo en cuenta las restricciones, es seguir trabajando de manera independiente. Lo que sí que estamos haciendo en diversas zonas es optar por distintas formas de compartición, como en el RAN Sharing o la Fiberco. Lo importante es poder trabajar juntos, poder compartir redes; la consolidación no es la única forma de colaborar.

¿Diría que debe haber un cambio urgente de la regulación para acercarnos a un modelo más similar al de EE UU, por ejemplo?

Tenemos que trabajar juntos en Europa para armonizar áreas, por ejemplo, una forma más organizada de usar el espectro. Debemos ir paso a paso, pero hay un camino para que los operadores europeos puedan gozar de tan buena salud como los demás, cosa que no sucede a día de hoy.

Hay muchos proyectos conjuntos que se están desarrollando con el apoyo de Europa, como ORAN (Open RAN), con el comisario Thierry Breton, en el que todos estamos colaborando, y otros proyectos relacionados con la nube. La idea con Open RAN es desarrollar software que pueda funcionar de forma independiente del hardware, lo cual puede llevarnos a la nueva generación de redes gracias a la flexibilidad y la libertad que puede brindar, especialmente con el 5G.

Orange ha sido un gran inversor en España desde hace años. Adquirió Amena, Jazztel... ¿Se plantearía Orange afrontar algún tipo de operación si se facilitase la consolidación desde la perspectiva regulatoria?

En este momento no hay ningún escenario de este tipo sobre la mesa. Y como ya hemos dicho en alguna ocasión, los remedies son a veces más significativos que el propio escenario. Lo que sí puedo decir es que vamos a quedarnos en España, vamos a seguir invirtiendo, ya sea en red, en capacidad para captar nuevos clientes, o en la revolución del mercado. Nuestra estrategia es claramente seguir siendo un actor clave en España.

Ha comentado el impulso del Open RAN. Se dice que estas alianzas entre telecos son “anti Huawei”o “anti Ericsson” en el sentido de que las operadoras quieren mayor libertad para configurar su redes...

No, no es “anti” nadie. Todos estos actores pueden seguir representando un papel en este nuevo mundo que se está configurando, no estamos contra ellos. Ellos quieren mantener su negocio, pero el mundo está evolucionando, Nokia está ahí, Ericsson le seguirá... pero es que todo está pasando a centrarse en el software.

De cara al 5G ¿cómo cree que va a despegar esta tecnología?

El 5G será una tecnología virtualizada. Estamos desplegando 5G Non-Stand-Alone, porque trabajamos desde el núcleo de 4G. Después toda la capacidad será plenamente 5G Stand-Alone. Las tecnologías se están adaptando dinámicamente, para que, a la larga, gracias al 5G, una sola red pueda realizar lo que ahora mismo hacen muchas. Tenemos que encontrar casos de uso y servicios con los que ofrecer valor, sobre todo en B2B. El 4G ya fue una revolución, tiene una plataforma B2C, y estoy convencida de que con 5G también habrá nuevas plataformas para B2B. El panorama sigue abierto, y Europa tiene un papel importante.

Por países, ¿cómo está ahora mismo la llegada del 5G?

Lo hemos lanzado en cuatro países de Europa, Polonia, España, Luxemburgo y Francia. En Bélgica, Eslovaquia y Moldavia estamos pendientes del espectro.

Hay una cuestión importante en España es la subasta de espectro. Entre las operadoras se dice que los precios son elevados. ¿Qué le parece? ¿En otros países se está dando una situación?

Aún no está ultimado, y no puedo comentar mucho porque es un proceso que está en marcha ahora mismo. Pero tiene que ser un precio razonable, sobre todo teniendo en cuenta las obligaciones que van asociadas al precio.

¿Deberían las autoridades conjugar la situación actual de caída de ingresos en el sector con las licitaciones?

Pienso que lo más importante es posibilitar que el país tenga cobertura lo antes posible. Son conversaciones que están teniendo lugar ahora, y hay que llegar a una solución, con un precio que no sea excesivo y que nos permita disponer de la capacidad para invertir en el despliegue del 5G. El espectro es solo el principio.

Comenta que la fibra es un factor clave, ¿El modelo español es replicable en otros países?

Sí, sí, la fibra es la tecnología definitiva, en todas las zonas en que operamos, especialmente en Europa, donde la convergencia es la estrategia número uno.

Las empresas están muy atentas a los fondos europeos de recuperación por el efecto que pueden tener en la fibra y 5G, ¿Cómo deberían articularse estas ayudas?

Sí, hay una enorme dotación de fondos para este plan de recuperación, y un 20% están dedicados al sector digital. La principal manera de acceder es presentarse a los concursos que convocan los gobiernos de los distintos países. Pueden ser para 5G, B2B o digitalización de la educación. Estamos trabajando con los gobiernos, y quiero recalcar la importancia de que los operadores trabajemos juntos. No pedimos dinero para Orange, lo que queremos es contribuir a los planes que se van a desarrollar en la esfera digital. Entiendo que parte de ese dinero irá destinado a las empresas que más han sufrido por la crisis, pero otra parte se empleará en proyectos de mayor envergadura en los que podamos participar.

Orange acaba de anunciar la creación de una compañía nueva para agrupar sus torres de telefonía móvil en Francia y España. ¿Cuál va a ser la estrategia de crecimiento de Totem?

Totem es la Towerco de Orange, y, como dice, ha comenzado por España y Francia. Ahora estamos estudiando todos los países, sin anticipar decisiones porque cada uno tiene su peculiaridad. Las torres son un activo clave para los operadores. No nos vemos forzados a vender nuestros activos a causa de ningún factor externo, de modo que la idea es mantener el control, y contar con una gestión especializada. Queremos ser un actor importante en este nuevo negocio.

Europa se está convirtiendo en un escenario grandes compañías como Cellnex, American Tower, Vantage o Totem. ¿Habrá mercado para todos? ¿Fusiones?

Sí, este mercado está creciendo, y hay muy pocos actores, pero muy grandes. Habrá seguramente cierta consolidación, pero es pronto para decir cuál puede ser el panorama futuro en Europa. Para Orange es muy importante participar en ese mercado, manteniendo el control sobre sus activos.

En España Orange ha hecho una apuesta muy fuerte con el tema de contenidos premium, como el fútbol, ¿Tiene intención de mantener esta apuesta? ¿Es parecida la situación en otros países?

Esta cuestión se plantea en muchos países. El contenido premium, sea cual sea, es totalmente clave para redondear la oferta. Pero también tenemos que velar por la sostenibilidad de los costes. Y el precio que estamos pagando hoy en día es muy caro.

Orange Bank ha sido una gran apuesta por parte de la compañía, ¿Va a seguir el proceso de expansión en otros países?

Orange Bank es el banco digital de una telco, y nuestro trabajo se está centrando en observar la evolución de Orange Bank en Francia y España y a partir de ahí estudiar cómo implantar este modelo en otros países de Europa.