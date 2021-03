Instagram no quiere quedarse atrás y prepara su propio 'Clubhouse'

No será la primera vez, ni la última, que las principales empresas detrás de redes sociales se lanzan a la caza y captura de una nueva alternativa que va ganando adeptos a medida que pasan los meses. Es el caso de Clubhouse que, aunque de momento solo está disponible para iOS, ya supera los 10 millones de usuarios y el resto de compañías de la competencia quieren hacerse con un pedacito de su pastel.

Así las cosas, Twitter ya ha dejado entrever que sus caminos van también por los mismos derroteros que los de Clubhouse, permitiendo a sus usuarios que creen salas de conversación por lo que es ahora Instagram la que tampoco quiere dejar pasar la oportunidad, tras su anterior intento de asalto al reinado de TikTok a través de sus Reels. El caso es no andar quieta y aprovechar los cientos de millones de usuarios que tiene detrás de sí.

Así las cosas, en las últimas horas han aparecido evidencias que dejan bien claras las intenciones de Instagram, que quiere añadir una función a todos sus usuarios por la que podrán iniciar chats de audio al estilo de los de Clubhouse. Como sabréis, esta red social está despuntando gracias a una original idea como es la de crear o permitirnos el acceso a cualquier sala para escuchar a los ponentes que tocan algún tema de nuestro interés, como si de un podcast se tratara.

En esas salas solo participan las personas que la han creado y dan la oportunidad al resto de asistentes a escuchar y participar levantando la mano para intervenir en el momento en el que uno de los anfitriones, que actúa como moderador, le dé permiso. Así, podemos encontrar interesantes charlas (en español o inglés) sobre periodismo, marketing, redes sociales, curiosidades, política, etc. protagonizadas por profesionales de reconocido prestigio en sus respectivas parcelas.

Hay que recordar que no solo Instagram están a la busca y captura del usuario de Clubhouse sino también Twitter y la propia Facebook, que prepara espacios de conversación parecidos donde los usuarios mantienen mucho más la compostura y no se lanzan a discusiones subidas de tono escudados en un pseudónimo. Una de las grandes ventajas de Clubhouse es que quienes participan lo hacen con sus nombres, apellidos y fotos reales, lo que limita sustancialmente la entrada de trolls que no quieran hacer otra cosa que reventar las interesantes charlas que nos podemos encontrar a cualquier hora del día.