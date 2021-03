Los contagios bajan ligeramente en la mayoría de las comunidades

Los contagios de Covid-19 se reducen lentamente en la mayoría de las comunidades autónomas, lo que contribuye a bajar la presión en las UCI, aunque no de forma homogenea, según los últimos datos facilitados. Los indicadores epidemiológicos mejoran ligeramente gracias al avance del proceso de vacunación, con Andalucía bajando del millar de casos (904) después de dos días consecutivos por encima de los 1.200. La comunidad contabilizó once fallecidos el domingo, por debajo de los 41 del sábado. No obstante, la tasa de incidencia acumulada sube hasta 130,64 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 1,71 puntos superior a la tasa de 128,93 de la víspera.

En Cataluña sigue el descenso de pacientes ingresados en la UCI por el virus, aunque suben en 64 los hospitalizados, hasta 1.594. Confirma 1.060 nuevos casos y suma 12 fallecidos, hasta un total de 20.850. Euskadi baja a 247 los nuevos contagios, 60 menos, y se mantiene la tasa de positivos en el 4,3%, con menos pruebas realizadas. Los nuevos ingresos por coronavirus han bajado, con 32 pacientes hospitalizados, 16 menos, pero se ha incrementado la ocupación en las UCI, donde permanecen 120 personas, cinco más.

Por su parte, Baleares detecta 47 nuevos positivos, 27 casos menos que el registro precedente, y ningún fallecido a causa del Covid-19, de forma que el total acumulado es de 56.424 casos notificados y 733 muertes en las Islas desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

La Región de Murcia suma seis fallecidos y 64 nuevos contagios en las últimas 24 horas, siete menos. Galicia mantiene la tendencia descendente y ha experimentado una nueva bajada en los casos activos hasta caer por debajo de los 3.700, mientras los hospitalizados se han reducido hasta los 382, 10 menos, de las que 80 permanecen en cuidados intensivos, dos menos.

En Extremadura se han contabilizado 42 positivos el domingo frente a los 30 del sábado, si bien más de la mitad de ellos procedentes de un cribado realizado en un colegio de Burguillos del Cerro, donde se han dado 22 casos. De esta forma, la tendencia a la baja de la incidencia acumulada se ve truncada al subir ligeramente en las últimas 24 horas, situándose en 42,80 casos por cien mil habitantes a los 14 días, y a los 7 días en 20,70 casos por cien mil habitantes, frente a los 42,61 y 18,83 de la jornada anterior.

También han subido los casos diagnosticados en Cantabria, a 39 frente a los 26 del sábado, donde se añade un fallecimiento, mientras el número de pacientes hospitalizados ha descendido a 71, cuatro menos, y en la UCI se mantiene el mismo número de ingresados, 26.

La Rioja no ha registrado este domingo fallecidos por coronavirus, según los últimos datos actualizados por el Gobierno regional, pero sí que ha subido ligeramente la presión hospitalaria con 47 personas ingresadas (3 más que el sábado, de ellas 21 en UCI) y los casos activos han descendido de 206 a 191 (15 menos).

Por su parte, Ceuta ha vuelto a empeorar este domingo su situación de casos activos de Covid-19 y se mantiene con una de las peores tasas nacionales, si bien la presión hospitalaria no ha sufrido variaciones en las últimas horas. Se suman 13 casos nuevos y 8 curados, lo que supone 457 casos activos así como 661 personas se encuentran en aislamiento domiciliario.

La Comunidad Valenciana únicamente ha ofrecido en la actualización de este domingo el dato de nuevos positivos, 162 confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos. Asturias suma dos fallecimientos en una jornada con 134 nuevos casos. El Gobierno de Aragón ha notificado 100 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, ningún fallecido y 148 altas epidemiológicas. Castilla y León suma 124 nuevos casos confirmados del virus, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 212.618, al tiempo que registra seis nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales. Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 261 y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 1.713.