CROW, la bicicleta de gravel eléctrica perfecta para carretera y campo

La bibicletas de gravel no son para todos los que gustan de salir a echar unos kilómetros siempre que pueden, ya que se trata de modelos en los que se sacrifica bastante la comodidad de un manillar convencional, por otro que nos obliga a mantener una postura siempre en tensión. Inclinados prácticamente sobre la parte delantera.

Bicicleta eléctrica CROW. CROW Bicycles

Es por eso que modelos como esta CROW son una buena alternativa para aquellos que todavía tienen un espíritu profesional, pero no quieren darlo todo en cada repecho y prefieren alternar momentos de competición con otros de puro relax, agarrados a los cuernos de un manillar que permite también un paseo más tranquilo por el campo, disfrutando de las vistas.

Con o sin batería, a elegir

Esta bicicleta desarrollada por CROW Bicycles y que tiene su sede en Madrid, ha abierto el proceso de crowdfunding para desarrollar un modelo que es eléctrico a la hora de echarnos una mano con la ayuda al pedaleo, pero que podemos utilizar de la forma tradicional aunque nos olvidemos de cargar la batería. Y es que el compartimento en el que va alojada se puede utilizar como cajón para meter objetos por lo que está CROW pasa a funcionar como una bicicleta tradicional.

Esta versatilidad no penaliza el peso de la bici que, en total, suma 13,7 kilos incluso con todo el sistema eléctrico desinstalado. Pero si nos interesa es, precisamente, por esa posibilidad de ofrecernos ayuda al pedaleo en los momentos en los que lo pasamos mal, o en esos días en los que no nos apetece esforzarnos demasiado y nos inclinamos por disfrutar del paisaje. Y es que componentes de calidad no le faltan: está construida en aluminio o fibra de carbono (a elegir), transmisión inalámbrica, manillares Ritchey y frenos de disco hidráulicos Shimano.

Como os decimos, su batería de litio (tarda en cargarse tres horas y media) y el motor pedalier se pueden quitar cuando lo necesitemos, a demanda, aunque si decidimos dejarlos contaremos con un impulso añadido que nos puede alcanzar hasta 80 kilómetros. Además, esta CROW viene con una app para el móvil en la que podremos consultar nuestro punto de ubicación, velocidad, niveles de carga, etc. Junto a un soporte, es posible convertir el smartphone en una pantalla para llevar en el manillar de la bicicleta. La campaña de Indiegogo ya está en marcha, tenéis unidades todavía a la venta con fecha de entrega para noviembre de este año y a un precio de inicio de 2.375 euros para el modelo de aluminio AL2. Si preferimos la variante de fibra de carbono, esa cantidad aumenta sensiblemente hasta los 3.699 del CF1.