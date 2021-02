Guindos: "El bitcóin no es la vía correcta para canalizar la liquidez"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) Luis de Guindos ha asegurado este jueves que el bitcóin "no es la vía correcta para canalizar la liquidez" en estos momentos.



Durante su intervención en una sesión organizada por el IESE, De Guindos ha explicado que la revalorización del bitcóin es un indicador de la liquidez que hay en los mercados y que -a su juicio-tendría que trasladarse a la economía real.



El vicepresidente del BCE se ha mostrado sorprendido de que el bitcóin esté atrayendo "tanta atención y tanta inversión" cuando se trata de un "activo tan frágil". "El bitcóin no es una moneda estable, porque ni es una moneda ni es estable. Yo lo llamaría criptoactivo", ha afirmado.



"Los fundamentales del bitcóin son muy débiles. Yo no lo entiendo, la única explicación podría ser la escasez de este activo", ha señalado De Guindos, que también ha incidido en su uso para lavar dinero del crimen organizado o para financiar el terrorismo.



En su opinión, los potenciales inversores deberían ser conscientes de que se trata de un activo volátil cuyo precio "está totalmente desconectado de sus fundamentales".