Apple TV llega a los nuevos Chromecast, ¿cómo puedes instalarlo?

Seguramente esta noticia, de haberse producido hace cinco años, muchos hubieran pensado que era el día de los inocentes porque solo de pensar que Apple podría invadir el territorio Android, a más de uno le hubiera dado por recordar aquella vieja animadversión de un Steve Jobs que juró en muchas ocasiones destruir a los de Mountain View y su sistema operativo móvil.

Pero las cosas han cambiado mucho. Tras un periodo de enfrentamiento ahora toca ir a lo práctico, a aumentar la cantidad de potenciales usuarios y en esas está Apple, que en el último año ha llevado la aplicación de Apple TV+ con sus series y películas a prácticamente todos los dispositivos posibles: Smart TV, Fire TV Stick, consolas de videojuegos, etc. Así que el paso de aterrizar en Google TV estaba más que cantado.

Nuevo Google Chromecast. Google

Así que dicho y hecho. Ha sido la propia Google la que en un divertido tuit con Ted Lasso como protagonista ha querido hacernos saber que ya tenemos disponible la aplicación para los nuevos Chromecast y, por supuesto, todos aquellos dispositivos con Google TV, que podrán bajarse la aplicación de forma rápida desde la tienda de aplicaciones con apenas un par de clics. Como si se tratara de un smartphone.

La suerte de Chromecast

Apple TV+ se puso en marcha el 1 de noviembre de 2019 y desde entonces ha batallado por ir aumentando su catálogo de series y películas originales. Aunque comenzó con muy poquito y a día de hoy sigue siendo la que menos contenido ofrece, desde luego que 2020 sirvió para afianzar algunas de esas producciones y trabajar sobre las segundas temporadas de las ficciones que triunfaron en su estreno: "Servant", "For All Mankind" o "Dickinson" ya están disponibles, así como "The Morning Show", que está en camino.

Además de esas primeras, en 2020 hemos tenido series como "Defender a Jacob", "Ted Lasso" o "Greyhound", la película con Tom Hanks como protagonista, por lo que ahora mismo empieza a coger verdadero cuerpo. Así que su llegada a los nuevos Chromecast podría servir para engancharnos al vagón de una nueva plataforma que se caracteriza por cuidar muy mucho su contenido. Además, para aquellos que tengan algún iPhone, iPad, Mac o Apple TV, podrán ver en esa nueva aplicación todas sus compras para reproducirlas dentro de la sección de biblioteca. Eso sí, sin los llamados iTunes extras que, de momento, no aparecen como una alternativa para visionar.