Banca e inmobiliarias estudiarán vías para facilitar el acceso de los jóvenes a las hipotecas

Comprar una vivienda requiere tener ahorros previos de al menos el 20% del precio del inmueble, dado que tras la crisis financiera las entidades ya no financian por el encima del 80% del valor de la tasación. Algunas, incluso, han reducido los importes de financiación, el conocido como Loan To Value (LTV), al 70% y al 60%. Además, hay que afrontar ciertos gastos. Es por eso que ciertos colectivos sin tanta capacidad de ahorro, entre ellos los jóvenes, tienen más dificultades para acceder al mercado inmobiliario. Los promotores inmobiliarios y la banca son conscientes de ello y, por eso, se han abierto a estudiar vías para facilitar la firma de una hipoteca a estos grupos de población.

"Es evidente y obvio que los jóvenes no tienen los ahorros necesarios para acceder a una hipoteca, pero sí los recursos para pagar la cuota hipotecaria. Pese a que en el último año la capacidad de ahorro a nivel nacional ha aumentado, no lo ha hecho en el sector joven", ha explicado el director corporativo de Negocio Inmobiliario de CaixaBank, Daniel Caballero.

Según los datos que ha aportado la entidad durante el encuentro de 'Financiación Inmobiliaria de Madrid', organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) junto con CaixaBank, en 2021 las compraventas crecerán un 4,4% y los visados un 10%, por lo que el mercado empezará a recuperarse de los efectos de la pandemia, aunque el acceso a los jóvenes seguirá siendo complicado.

Por ello, desde CaixaBank han trasladado que no dejarán de atender una demanda insatisfecha, sobre todo la de las personas que "tienen que construir el futuro de España" y que tendrán en cuenta cualquier medida "coherente y consensuada" que provenga de las patronales y administraciones públicas.

El año pasado Banco Santander propuso la concesión de hipotecas al 95% para jóvenes con un aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sobre el 20% del préstamo, lo que, por su efecto arrastre, generaría 500.000 puestos de trabajo para la construcción de 150.000 viviendas.

El consejero delegado de la promotora Aedas Homes, David Martínez, también participante en el acto, ha señalado la imposibilidad de los jóvenes de ahorrar tras "encadenar una crisis con otra" y ha asegurado que la patronal ya está trabajando con las administraciones para dar una solución a esto.