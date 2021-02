La italiana TeamSystem entra en España con la compra de Billin y Software Del Sol

La empresa italiana especializada en soluciones digitales para pymes y profesionales TeamSystem ha entrado en el mercado español con la compra de la totalidad de Software Del Sol y del 59,6% de Billin, con la opción de hacerse con hasta el 100 % de su capital en los próximos años.

TeamSytems, fundada hace 40 años y con un volumen de negocios de 417,9 millones de euros en 2019, explica que sendas operaciones dan continuidad a la estrategia de crecimiento inorgánico puesta en marcha por la compañía. Solo en el último año ha adquirido Habble, Beneficy, AF Soluciones, Area 32 y MBM Italia.

La firma añade que la compra de las dos empresas españolas permiten al grupo emprender una ruta de internacionalización para apoyar el desarrollo de la compañía y llevar a España su experiencia en torno a la digitalización de pymes y profesionales.

Software Del Sol, con más de 30.000 clientes y 180 empleados, es una empresa especializada en soluciones de gestión del negocio de pequeñas y medianas empresas con productos dedicados a la contabilidad, facturación y recursos humanos.

Mientras, Billin, fundada en 2014 por Marcos de la Cueva y Diego Goya, ofrece una plataforma tecnológica en la nube para que pymes y autónomos gestionen todo el ciclo de su facturación: creación, envío, tracking y cobro de facturas. Billin, cuyo software es utilizado ya por 120.000 negocios, cuenta con el apoyo financiero de los fondos españoles Kibo Ventures y K Fund, además de las entidades públicas Enisa y CDTI.

El consejero delegado de TeamSystem, Federico Leproux, aseguró a través de una nota que la idea es construir un grupo competitivo a nivel europeo que ofrezca alta tecnología para apoyar la transformación digital de las pymes. La empresa, que no desveló el importe de las adquisiciones en España, no descarta seguir ampliando su negocio en el futuro a países como Francia, Grecia y Portugal, e incluso abrirse camino en América Latina.

Por su parte, los cofundadores de Billin indicaron que la entrada del grupo italiano en su compañía refuerza la posición que tienen en el proceso de digitalización de la facturación de pymes y autónomos en España. La operación ofrece a la startup española un plus de financiación para seguir creciendo y podrá beneficiarse del know how de TeamSystem en el desarrollo y comercialización de soluciones SaaS (software como servicio) de gestión empresarial.