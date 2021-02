El PP ingresaría casi 40 millones por vender Génova 13 y 160.000 euros al mes por alquilarla

Los más de 10.000 metros cuadrados en los que se distribuyen las nueve plantas de oficinas y las tres de aparcamientos de la todavía sede el Partido Popular, en la madrileña calle Génova, podrían venderse, según estimaciones del portal Idealista, por 36 millones de euros. Sin embargo, en el caso de alquilarse, la formación que lidera Pablo Casado podría embolsarse entre 140.000 y 160.000 euros mensuales según las previsiones del mismo portal, llevadas a cabo con la información recogida en el catastro municipal y el precio medio por metro cuadrado de la zona.

Al valor del inmueble, recuerda el portal, se le tendrían que añadir otros pluses derivados de las reformas, el estado del edificio o la inclusión de mobiliario en la potencial venta, ya que en la estimación "no se tienen en cuenta factores no catastrales del inmueble, como reformas recientes o la inclusión o no de muebles", recuerda el portal.

Este martes, tras el Comité Ejecutivo celebrado por el PP para analizar la debacle electoral en Cataluña y el rumbo del partido en pleno juicio por el caso Kitchen, Casado ha anunciado que la formación política abandonará su sede.

"Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales", ha afirmado, sin dejar claro qué hará la agrupación con la emblemática sede, a la que la antigua Alianza Popular se mudó en los años 80 para comprársela oficialmente a Mapfre en 2007.

Las estimaciones del portal inmobiliario suponen una rebaja de entre 10 y 20 millones de euros respecto a las previsiones que varios expertos del sector manejaban hace más de dos años, cuando valoraron el inmueble en el entorno de los 50 o 60 millones de euros. Entonces, existían multitud de inversores buscando los mejores edificios en la zona denominada como prime, que en Madrid va desde Recoletos hasta Azca a lo largo del eje de la Castellana y sus calles adyacentes.

"Hay que tener en cuenta todas las posibilidades que ofrece un edificio con nueve alturas y cuatro plantas subterráneas destinadas al aparcamiento de vehículos", explican desde Idealista. Antes de la aparición del coronavirus había una falta de oficinas prime en Madrid, "pero ahora no existe tanta necesidad de este tipo de espacios".

La predicción de Idealista cifra en 30 millones de euros la transacción de las oficinas y en seis millones de euros las 93 plazas de aparcamiento. De conseguir esta cantidad, el Partido Popular recuperaría casi la totalidad de la inversión realizada en 2007, cuando compró el inmueble por 37 millones de euros.

Sin embargo, desde el portal recuerdan que "ante el momento complicado que vive el segmento de las oficinas, el PP podría tomar la decisión de alquilar el activo esperando a que se revalorice cuando el efecto del coronavirus haya pasado y se compruebe la verdadera penetración del teletrabajo en las empresas". De elegir esta opción, los de Pablo Casado podrían conseguir hasta 166.000 euros mensuales por la renta del inmueble. Estas cifras permitirían al partido conseguir una rentabilidad de entre el 5,5% y el 5,6%. En este caso, el alquiler de las oficinas alcanzarían los 150.000 euros y el del parking, los 16.000 euros.