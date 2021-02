Los cuatro directivos clave de Bankia optan por no formar parte de CaixaBank

Los cuatro directivos que formaron parte del primer comité de dirección de Bankia junto al presidente del banco, José Ignacio Goirigolzarri, han decidido dejar la entidad cuando culmine

la fusión con CaixaBank, al entender que empieza otra etapa ilusionante que debe liderar un nuevo equipo.



Según han informado a Efe fuentes cercanas al consejo de administración, se trata del consejero delegado y "número dos" de Bankia, José Sevilla; el consejero ejecutivo y director general de Personas, Medios y Tecnología, Antonio Ortega; el secretario general del consejo, Miguel Crespo, y la directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas, Amalia Blanco.



Las mismas fuentes han añadido que Goirigolzarri ha aprovechado la reunión del consejo de administración de este martes para agradecer a los cuatro, en su nombre y en el de todo el consejo, el "gran esfuerzo" que han dedicado al banco en los últimos nueve años, no sólo para liderar el reflote y fortalecimiento de Bankia, sino también para que la fusión con CaixaBank se vaya a llevar a cabo.



"No puedo estar más que agradecido al trabajo que han realizado los cuatro, cómo se han dejado la piel por sacar adelante la entidad y cómo han ayudado a cambiar el estado anímico de los profesionales de Bankia, que ha sido la verdadera fuerza que ha permitido situar a Bankia como

el más solvente de entre los grandes bancos españoles", ha dicho Goirigolzarri.



El banquero ha mostrado comprensión por la decisión de los cuatro directivos de no formar parte de la nueva CaixaBank, aunque ha lamentado la salida de todos ellos.



Goirigolzarri dijo desde un primer momento públicamente que le encantaría contar a su lado con José Sevilla y llegó a asegurar que tendría un puesto "muy relevante" en el grupo resultante de la fusión, cuyo organigrama se termina de diseñar esta mismas semana.



LOS CUATRO DIRECTIVOS

José Sevilla nació en 1964 y es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF; es el consejero delegado de Bankia desde mayo de 2012, tras la llegada de Goirigolzarri, y preside también la comisión delegada de Riesgos.





Antes de incorporarse a Bankia, desempeñó distintos cargos en BBVA, donde fue director general de Riesgos y miembro del comité de dirección, director de Presidencia y de la división de Estrategia y Finanzas de América en BBVA y consejero de BBVA Bancomer.



Es consejero de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) e inició su carrera profesional en el ámbito de la banca de inversión, trabajando en Merrill Lynch y FG Inversiones Bursátiles, la sociedad creada por el expresidente de BBVA Francisco González.



Antonio Ortega nació en 1947 y es Doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad Antonio de Nebrija y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia; es consejero ejecutivo de Bankia desde junio de 2014 y director general de Personas, Medios y Tecnología de Bankia desde mayo de 2012.



Desarrolló gran parte de su carrera profesional también en BBVA, donde fue consejero de BBVA Bancomer y de BBVA Continental, vicepresidente de Banca Nazionale del Lavoro, director general de RRHH y Calidad del BBVA y miembro del comité de dirección.



Miguel Crespo nació en 1961, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Abogado del Estado; es secretario general de Bankia desde abril de 2011, pues desembarcó en la entidad de la mano de Rodrigo Rato.



Anteriormente había desempeñado diversos cargos en ING España y había sido subsecretario de Economía y miembro de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, además de asesor del gabinete de Rato cuando era vicepresidente segundo del Gobierno.



Amalia Blanco nació también en 1961 y es Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas; es directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas y miembro del Comité de Dirección de Bankia desde mayo de 2012.



Presidenta de A Contracorriente Films, comenzó su carrera profesional en Arthur Andersen, fue auditora interna de Santander Investment, directora general de Comunicación y Relaciones Externas de Gamesa y Ferrovial, directora del gabinete de presidencia de Hidrocantábrico y directora general de Vértice 360º.