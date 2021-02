Cómo crear un chat personal para enviarte mensajes en Telegram

Una de las cosas más útiles que podemos hacer con nuestro teléfono móvil es usar algunas de sus aplicaciones como si fueran un bloc de notas donde llevar apuntado todo eso que necesitamos recordar. Algún producto que tenemos que meter en el carro de la compra, una llamada al alguien a una cierta hora, una pastilla que hay que tomarse sí o sí... cualquier cosa vale.

Y las apps de mensajería son un buen lugar en el que hacerlo ya que son de las herramientas que más utilizamos a diario, por lo que coger el hábito de ir a consultar esas notas que nos dejamos es algo que podemos asimilar con mucha facilidad. Así que os vamos a contar cómo hacerlo con Telegram, la aplicación más descargada en todo el mundo en el pasado mes de enero. Tanto en iOS como en Android.

Mensajes guardados se llama el chat

A diferencia de WhatsApp, que no tiene un acceso tan sencillo para escribir mensajes que solo podamos leer nosotros, Telegram cuenta con una función que podría desconcertaros pero que una vez entendido su funcionamiento será de una utilidad infinita. Se trata de los llamados "Mensajes guardados", que se organizan dentro de un chat específico que os aparecerá en el timeline de la aplicación.

Notas personales en Telegram.

Lo primero que debéis hacer es ir a buscarlo y, dependiendo de la última vez que añadisteis algo en él, así de lejos os lo vais a encontrar. Es por eso que os recomendamos que lo ancléis a la parte superior, como forma de tenerlo siempre a la vista y en los primeros lugares. No solo para escribir algo que queramos recordar, sino a la hora de ir a consultarlo. Así que una vez fijado accedemos a él.

Veréis que estos "Mensajes guardados" se comportan como un chat, donde podemos is escribiendo cualquier cosa que se nos ocurra e incluso adjuntar contenidos, como fotos, vídeos, pegatinas, etc. Del mismo modo que en cualquier otra conversación, es posible fijar a la parte superior ciertos mensajes que queramos tener siempre visibles: operaciones con el banco que debemos realizar todos los meses el mismo día, o cualquier otra información necesaria para vuestro día a día. Recordad que esta conversación no se puede modificar, ni cambiar el nombre o añadir ningún tipo de icono, y es específica de vuestra cuenta por lo que nadie más podrá cotillearla. A partir de ahora, ya no olvidaréis nada de lo importante que hay que recordar a diario. ¿No?