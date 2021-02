Google Chrome dejará de funcionar en muchos PC, ¿es el tuyo uno de ellos?

Seguro que conocéis el caso de algún amigo que os pregunta por qué no puede entrar en algunas páginas de internet con Chrome: que no le cargan bien, que dan error o, directamente, recibe un mensaje de que no puede acceder a ellas. Si le preguntas por cuántos años tiene su ordenador, es muy seguro que te digas que muchos y si investigas más, comprobarás que, para su desgracia, corre gracias a una instalación de Windows XP.

Con el paso de los años los estándares que son comunes ver, por ejemplo, en los años 90 del siglo pasado, van dejando paso a otros que dominan en los 2000. Y si miramos más allá, veremos que también ocurre algo parecido con la última década que hemos dejado atrás: el todopoderoso Flash ha pasado a mejor vida en favor de un HTML 5 que, lo creáis o no, también terminará por ceder su testigo a otra tecnología mucho más eficiente y avanzada.

Ordenadores incompatibles con Chrome

Y los navegadores son un buen exponente de esa evolución constante que convierte un PC, de un día para otro, en menos útil (por no decir inservible), cosa que va a ocurrir con la próxima versión del navegador de Google, que con la build 59 que llegará pronto van a quedar fuera de su radio de actualizaciones una buena cantidad de ordenadores equipados con procesadores muy concretos. Si detecta la presencia de una CPU no soportada, no dará opción a que continuemos con la actualización.

Mensaje de error de Chrome 89 en ordenador no compatible. Chromium

Exactamente, esta versión de Chrome ya no podrá instalarse, ni correrá en aquellas CPU x86 con más de quince años a sus espaldas (más o menos), que son los que hay entre los primeros SoC que comenzaron a llegar con compatibilidad SSE3 y los anteriores. Esta extensión aterrizó en el entorno de nuestros ordenadores a principios de 2004 con los primeros SoC Intel Pentium 4 Prescott, y un año más tarde lo hizo en el terreno de los AMD, es decir, 2005. Todos los modelos anteriores adolecían de esta característica que será obligatoria en el navegador de los de Mountain View en las próximas semanas.

Este SSE3 incluye toda una nueva batería de instrucciones que se añaden al anterior SSE2 y que facilitan todas las tareas de procesamiento digital de señales así como la generación de gráficos 3D, y será el causante de que si tienes un procesador anterior a esas fechas, debas buscar una alternativa para seguir navegando con las máximas garantías. Así se desprende de un documento interno en el que se alerta de esta incompatibilidad que va a llegar a ordenadores con 17 años a sus espaldas.