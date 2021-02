Las cuentas sin comisiones ni vinculación que todavía quedan

Son pocas, pero todavía hay cuentas que resisten la tendencia generalizada de cobrar comisiones a los clientes sin vinculación. Básicamente las ofrecen los neobancos, los bancos online y alguna que otra entidad tradicional con un único requisito: que la operativa sea 100% digital. Se sirven de la menor estructura de costes de la banca digital –no tienen oficinas bancarias– para mantenerse a contracorriente de los movimientos del sector en los últimos meses, que ha optado por elevar las comisiones para hacer frente a las pobres rentabilidades ante los tipos de interés negativos del Banco Central Europeo (BCE).

Así, mientras los clientes de Santander y CaixaBank pueden llegar a pagar hasta 240 euros al año por el mantenimiento de las cuentas si no cumplen ciertas exigencias, como domiciliar la nómina y recibos o realizar compras con tarjetas, los usuarios de sus filiales digitales, Openbank e Imagin, disfrutan de la gratuidad sin ni siquiera la necesidad de ingresos. La Cuenta Corriente Open ofrece, además, descuentos a la hora de realizar compras con las tarjetas en marcas como Booking.com, Just Eat o Club Vips. Por su parte, la Cuenta Imagin del banco móvil, enfocada sobre todo a un público joven, oferta igualmente descuentos en ocio.

“El sector financiero atraviesa un momento complicado, lo que ha llevado a los bancos a buscar vías para salir a flote ante la actual coyuntura económica, como modificar varios de sus productos más básicos, transformando por completo el panorama de cuentas”, explica María Pérez, directora de operaciones de Afinia Digital, quien apunta que “encontrar una cuenta sin comisiones se ha vuelto una tarea cada vez más difícil de conseguir, pero hay opciones interesantes”.

Entre los neobancos, aliados de la tecnología, la cuenta de MyInvestor tiene la ventaja añadida de la remuneración. Hasta un máximo de 15.000 euros renta un 1% TAE durante el primer año y el 0,10% después. De su lado, N26 y Bnext permiten sacar dinero sin comisiones en cajeros extranjeros, aunque las retiradas de efectivo gratuitas son limitadas. “Los neobancos son el nuevo producto de moda entre las entidades financieras en España. Las ventajas son claras. El hecho de cobrar pocas comisiones, en muchos casos ninguna, y tener sistemas modernos que resultan fáciles de usar y rápidos están convenciendo a una sociedad donde cada vez la generación milenial tiene más poder adquisitivo”, indica Josep García, cofundador del comparador Mejor-banco.com, quien añade que “la banca tradicional está haciendo grandes esfuerzos por ofrecer productos similares”.

MyInvestor y Evo Banco ofrecen la ventaja añadida de remunerar el dinero en cuenta

Evo Banco eliminó a finales de 2020 todas las comisiones y condiciones de vinculación. Además, ofrece cierta rentabilidad por los ahorros, un 0,05% TAE hasta un máximo de 30.000 euros. BBVA y Bankia también tienen cuentas online sin comisiones, en las que no es necesario tener la nómina. La entidad que preside Carlos Torres ha mejorado recientemente la seguridad de su tarjeta con una protección especial antifraude que incluye CVV dinámico. Por las demás cuentas, BBVA cobra hasta 100 euros a los particulares no vinculados, y 168 euros al año Bankia si no se tienen los ingresos domiciliados. Banco Sabadell cobra 60 euros al año, pero tiene una alternativa gratuita en ActivoBank.

Para proteger al consumidor, el Ministerio de Consumo y las comunidades van a considerar injustificado que un banco empiece a cobrar si el contrato de la cuenta incluye frases como “sin gastos” o “cero comisiones”, según la web del Gobierno. Un criterio que podría tambalear las recientes subidas de comisiones bancarias.