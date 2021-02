TikTok comienza a lllegar a las Smart TV con Android TV, ¿sabes cuáles?

Hace menos de un mes, el pasado 15 de diciembre, aparecían las primeras evidencias de la llegada de TikTok a un ecosistema que, a priori, podríamos pensar que no encaja con su filosofía: las Smart TV. Sobre todo si tenemos en cuenta que el consumo de la red social se produce entre los chavales más jóvenes que, en muchos casos, son muy celosos de no mostrar a nadie su actividad. Aunque también es cierto que en los últimos meses su consumo se ha extendido a otras horquillas de edad que no solo buscan ver lo que hacen los influencers, sino también conocer sobre otras temáticas como bricolaje, cocina, cine y series, etc.

Es por eso que nunca resta estar presente en una plataforma más, por lo que desde ByteDance creen con buen criterio que su aterrizaje en las televisiones inteligentes con Android TV no puede hacer otra cosa que beneficiar. Así que apenas un mes más tarde de ese anuncio, ya tenemos a la aplicación desplegándose por algunos países y fabricantes de Smart TV.

Ya en la Play Store, de forma limitada

Así las cosas, TikTok ya ha comenzado a llegar a la Google Play Store de Android TV para un selecto grupo (como gustan decir) de países y marcas. En el caso de los primeros, no toca a España pero sí a otros de nuestro alrededor como Francia, Alemania y Reino Unido. Seguramente los chinos quieran comprobar que todo funciona sin problemas para, a continuación, activar el botón de desbloqueo en el resto de territorios donde tienen presencia.

Interfaz de TikTok en una Smart TV con Android TV. TikTok

Como podéis ver por la pantalla publicada por la propia TikTok, el interfaz de la aplicación va a variar sensiblemente respecto de la experiencia de uso en la pantalla del smartphone. Allí, el timeline de todas las recomendaciones que nos hace la red social tiene un movimiento vertical, con un scroll por el que podemos subir o bajar para quedarnos en el contenido que más nos llame la atención. En las Smart TV, esa verticalidad se pierde y para ir de un vídeo a otro tendremos que deslizar a derecha o izquierda.

Además de esos tres países (por razones obvias no está EE.UU.), la aplicación de TikTok para Android TV llegará a todos los televisores de las marcas Sony, Hisense, TCL, Skyworth, Sharp, Philips, Xiaomi, Panasonic y Toshiba que cuenten con una instalación compatible del sistema operativo de Google. Si tu modelo es más antiguo, seguramente no puedas ponerla en marcha.