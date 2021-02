LVMH tuvo un beneficio récord de 55 millones en España en el año previo a la pandemia

La filial española de Louis Vuitton Moët Hennesy (LVMH), el gigante mundial del lujo, experimentó un ejercicio récord justo antes de la llegada de la pandemia, tanto por el volumen de ingresos como los beneficios generados durante 2019.

Así lo muestran las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de LVMH Iberia, sociedad que aglutina principalmente las ventas de perfumes y productos cosméticos, además de artículos textiles de la marca Louis Vuitton. Esta disparó sus ventas un 20%, hasta los 347 millones de euros, la cantidad más elevada desde la constitución de esta sociedad, lo que impulsó el beneficio neto del ejercicio hasta los 54,6 millones, un incremento del 46% respecto al año anterior. Un resultado que, a diferencia de la práctica habitual de esta filial en los últimos años, destinó íntegramente a engordar sus reservas y no a la distribución de dividendos a su matriz. En los cinco años anteriores los había distribuido sin interrupción, sumando entre todos ellos una cifra total de 157,5 millones.

Un cambio de política que se explica por el impacto que la pandemia ha tenido en 2020 en el comercio minorista y del que las marcas de lujo no se han escapado. LVMH Iberia hace referencia al Covid-19, aunque no realiza ninguna previsión sobre el efecto que la crisis sanitaria tendría en sus resultados de 2020. Sí dice que los cierres temporales de sus tiendas, con la “consecuente pérdida de las ventas no realizadas”, puede provocar una “disminución en los próximos estados financieros” en los ingresos o en su beneficio.

Volviendo a los resultados de 2019, el mayor crecimiento en los ingresos de LVMH Iberia se registró en la categoría de bolsos, textil y complementos, que experimentó un alza del 29% hasta llegar a 213,3 millones.