Desde los viejos tiempos de Musica.ly, TikTok se ha caracterizado por ser una red social especialmente fresca y divertida donde los usuarios buscan, sobre todo, contenidos originales y entretenidos. Así que el éxito fulminante ha llevado a TikTok a ser especialmente innovadora, llevando su contenido a un publico que, en muchas ocasiones no es el más adecuados.

La plataforma anunció meses atrás, cambios de plataforma para usuarios menores de 18 años, lo que hará que las cuentas sean privadas de forma predeterminada para los usuarios más jóvenes y deshabilitarán opciones como cargar videos o recomendar cuentas.

TikTok mostrará que una información no ha sido verificada para evitar bulos

Ahora, TikTok está presentando una nueva función para combatir la propagación de información errónea en su plataforma. La aplicación comenzará a advertir a los usuarios antes de que compartan videos con información no verificada. La actualización está destinada a abordar los problemas que tiene la plataforma en el proceso de verificación de hechos.

Nuevo aviso de la plataforma TikTok

Con la actualización, los usuarios que intenten compartir un video que ha sido marcado como "no verificado" por los verificadores de hechos de la aplicación verán una ventana emergente que dice "este video ha sido marcado por contenido no verificado". Todavía podrán seguir adelante y compartirlo si lo desean, pero el video no aparecerá en la página de otros usuarios. TikTok también notificará quien es la persona que originalmente compartió el video que su publicación ha sido marcada.

Siguiendo el camino de Twitter

TikTok espera que este mensaje fomente “una pausa para que las personas consideren si esa información es veraz antes de compartirla'”. La compañía dice que las primeras pruebas de las advertencias han reducido el intercambio en un 24 por ciento. Esta función experimental es similar al experimento de Twitter, que alienta a los usuarios a leer artículos antes de compartirlos (una prueba que la compañía dice que ha sido exitosa ).

De alguna manera, TikTok ha adoptado un enfoque más agresivo hacia la desinformación que otras plataformas de redes sociales. La compañía trabaja con varias organizaciones de verificación de datos de terceros y elimina los videos que desacreditan. Pero es probable que algunas publicaciones se escapen y la empresa se haya visto obligada en ocasiones a ponerse al día, como después de las elecciones y la violencia en Washington DC. Por su parte, TikTok señala que las nuevas advertencias deberían ayudar a que el contenido de la plataforma mejor y sume valor.