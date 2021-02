Google Meet se actualiza para que no vuelvas a tener problemas técnicos en tus charlas

La pandemia nos ha traído de regalo el teletrabajo, las videoconferencias y las reuniones telemáticas prácticamente para todo: para ver a nuestros padres, para hablar con los profesores de nuestros hijos en el colegio y, por supuesto, para reportar con nuestro jefe todos los días. Con ellas, han llegado también muchos problemas técnicos que han provocado enormes retrasos en las agendas de medio planeta.

Que levante la mano aquel que no haya sufrido los problemas de una cámara que no funciona, un micrófono que no se escucha y que ha obligado a retrasar la videollamada, o a llevarnos más tiempo del estipulado. Google, como siempre, se ha hecho eco de ese tipo de cuestiones y ha pensado que sería una buena idea dejarnos probar el hardware de nuestra llamada antes de empezar la charla, de una forma segura.

Espacio seguro para hacer pruebas en Google Meet. Google

Como resultado de esa inquietud, ha desarrollado un sencillo botón justo antes de entrar en una conversación en el que nos invita a verificar que tanto la cámara como el micrófono funcionan correctamente y que tenemos elegidos los componentes correctos que utilizamos habitualmente: tanto la cámara, como el dispositivo de escucha y el de habla.

"1, 2, 3 probando..."

Esta nueva función de Google Meet nos deja trastear con el hardware del ordenador antes de unirnos a la conversación y definir los parámetros que vamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos que el fondo se vea desenfocado, el componente a través del que vamos a escuchar la conversación (altavoces o cascos) y, por supuesto, una previsualización que nos muestra el aspecto que vamos a ofrecer a los demás participantes durante la conferencia.

Seleccionar cámara y micrófono en Google Meet. Google

Esta actualización ya está disponible desde hace unas horas aunque, como siempre alerta Google en estas actualizaciones de Workspace, tardarán cerca de 15 días en llegar a todas las cuentas compatibles, que básicamente son las de pago relacionadas con el entorno empresarial y educativo. Ahora bien, desde hace algunos meses, y con motivo de la pandemia de coronavirus, los de Mountain View hicieron completamente gratuito el acceso a Meet por parte de todas las cuentas de Gmail, por lo que es muy posible que también recibas esta actualización. Eso sí, recordad que ese periodo free de Google Meet para usuarios que no tienen suscripciones de pago termina el próximo mes de marzo. Por lo que, de momento, todos estos cambios podréis probarlos para no volver a padecer problemas técnicos al entrar en las charlas.