El volante de los Tesla Model S y Model X de 2021, ¿se podrá usar en EE.UU. y la UE?

La semana pasada Tesla desvelaba las nuevas características de sus Model S y Model X para este año 2021 y, además de un interior mucho mejor equipado, con más pantallas y elementos de control del vehículo, llamaba la atención la llegada de un volante que parecía sacado de aquella vieja serie de televisión de "El coche fantástico". Con KITT y Michael Knight impartiendo justicia allá donde viajaban.

Al instante, las redes sociales se llenaron de comentarios tanto a favor como en contra, aunque entre las voces discordantes había una de especial relevancia, como era la de la Administracion Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, también conocida por sus siglas en inglés como NHTSA. En declaraciones a R&T, reconocieron que no sabían si ese nuevo volante era legal o no: "En este momento [...] no podemos determinar si el volante cumple con los estándares federales de seguridad de vehículos motorizados. Nos comunicaremos con el fabricante de automóviles para obtener más información".

Malas noticias en EE.UU., buenas en Europa

Así las cosas, el anuncio de los nuevos coches ya nacía con un pequeño obstáculo en el horizonte por lo que los de Elon Musk tendrán que esmerarse para convencer de la utilidad y, sobre todo, seguridad de esos cambios. Algo que en Europa (curiosamente) no parece ocurrir, ya que las primeras autoridades de seguridad en las carreteras que se han pronunciado no ven impedimento para que un dispositivo de este tipo se instale en los nuevos Tesla Model S y Model X de 2021.

Nuevo diseño de los volantes de los Tesla Model S y X de 2021. Tesla

Según el medio RTL Nieuws, la autoridad que supervisa la certificación y seguridad de los vehículos que circulan por los Países Bajos, ya ha reconocido que ese nuevo volante podría instalarse para uso público en caso de que esos EV lleguen a su mercado. Tanto es así que deja claro que "la forma del volante no está prescrita en ninguna parte de la legislación de la UE o la CEPE", por lo que no existirían trabas para una comercialización en los próximos meses.

El mismo organismo de Países Bajos se encargó de recordar que “muchos coches ya tienen un volante aplanado en la parte inferior. Esto no solo facilita la entrada, sino que también es más fácil reconocer en qué posición se encuentra". Además, reconoce que "la tendencia es que cada vez más vehículos tendrán volantes rectangulares en el futuro. El número de giros desde el extremo izquierdo al extremo derecho tampoco está regulado. Si es solo de -90 a +90 grados, no hay razón por la que deba tener un borde superior [por lo que] dos asas serán suficientes”. Este vacío legal se debe a que la autoridad de Países Bajos no especifica en su legislación la obligatoriedad de la presencia de un volante, sino de un "control de dirección", por lo que al abanico de posibilidades que se abren es extraordinariamente amplio.