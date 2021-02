Netflix va a hacer una película sobre el histórico caso de Game Stop y Wall Street

Netflix ya prepara una película que narrará el fenómeno por el que la cotización al alta de acciones de GameStop, una empresa al borde de la quiebra, que desbarató los planes de fondos multimillonarios. La empresa líder en video bajo demanda no quiere a perder la oportunidad de subirse al tren de las adaptaciones del 'Meme Stock' y también prepara su propia versión para llevarla a la pantalla.

Netflix quiere llevarlo a la pequeña pantalla

Según un reportaje exclusivo del diario especializado Hollywood Deadline, el gigante del streaming ya está planteando la posibilidad de hacer una película sobre este caso, que protagonizará el actor Noah Centineo (Deep to me All boys in love, guión escrito por Black Adam y Mark Boal. Además, el activista y periodista Scott Galloway (Scott Galloway) puede utilizar su conocimiento del tema como asesor del guion. Deadline dijo que el propósito de esta historia es "explicar cómo las redes sociales nivelaron el campo de juego y permitieron que las masas desafiaran a los guardianes del status quo. Este es un fenómeno, bueno o malo".

La película narrará toda la situación de Game Stop y Wall Street será producido por Brad Weston y Nick Styne, mientras que Mark Sourian será el productor ejecutivo. Es demasiado pronto para hablar sobre la fecha de lanzamiento porque el proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Por supuesto, Netflix no querrá perderse la emoción de este tema, y si podemos verlo este año, no debería sorprendernos.

Netflix va a hacer una película del caso de Game Stop y Wall Street

Netflix actualmente no quiere comentar sobre este asunto, pero la fuente citada por Deadline dijo que su intención es permitir que la película explore la forma en que Internet distribuye el poder económico y mediático entre los usuarios, cada uno con sus pros y sus contras.

Un suceso histórico plasmado en una película

Por si hay algún usuario perdido en esta historia le recordamos lo que paso hace unos díás, cuando la unión de millones de pequeños inversores organizados en un foro de Reddit elevaron el precio de las acciones de GameStop, que hace menos de un año estaba a 4 dólares, a más de 400 (de 3 euros, a más de 332). Los cines AMC, Nokia y los auriculares Koss fueron otros de sus objetivos que provocaron una sangría en los grandes fondos de inversión.

La estrategia que siguieron fue la de imitar las operaciones de "venta en corto" de grandes brokers que apuestan por sacar beneficio de las caídas bursátiles de empresas cuyo modelo de negocio es obsoleto o que pasan por un mal momento. El fenómeno ha abierto el debate sobre la regulación de la bolsa, algo a lo que hasta ahora se oponían los multimillonarios que controlaban Wall Street.