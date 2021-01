La app creada por el gobierno para rastrear el Covid-19 fracasa, los usuarios positivos no lo notifican

Se pusieron muchas esperanzas en la llegada de las aplicaciones para móviles capaces de avisarnos si hemos tenido un contacto cercano con una persona infectada de coronavirus, y notificarnos de que tenemos que guardar una cuarentena de diez días, pero con el paso de los meses esta idea ha ido decayendo y no parece que la velocidad a la que se registran nuevos casos acaben llegando todos a Radar COVID.

Eso se debe a que solo aquellos casos en los que un positivo se reconoce a través de una prueba PCR pueden registrarse dentro de la aplicación, por lo que todos aquellos infectados que lo saben gracias a pruebas de antígenos, no llegan nunca a formar parte de los que maneja la aplicación.

En su pagina web podemos ver todos las estadísticas de la aplicación y el volumen de personas que lo están utilizando. En ella se confirman los datos negativos, la nueva web del gobierno no ha tenido el éxito que esperaban, sus estadísticas desvelan los dos principales problemas con los que se ha encontrado la app en su expansión entre los móviles españoles.

Siete millones de descargas pero solo han notificado el 2,1% de los positivos

Datos Radar Covid Página web oficial de Radar COVID

En los últimos meses las autoridades no han parado de cuanto mayor sea el número de personas que descarguen esta app de rastreo más eficiente será. El número de descargas a día de hoy roza los siete millones de usuarios, un 17% de la población española ha instalado en su móvil Radar Covid. Muy lejos del número de personas deseado para que sea efectivo y se pudieran detectar más casos. La nueva web estadística de Radar COVID nos muestra muchas estadísticas sobre el uso que le esta dando la población a la app, pero estos datos no están siendo los que se esperaban.

Pese al mal dato de las descargas, lo que más preocupa a las autoridades es el número de "usuarios" que confirman su positivo en la app, esto se hace a través de un código de las autoridades sanitaria que que cuando una persona se contagia y utiliza Radar COVID, hace que notifique el contagio en la app. En la web de Radar Covid se puede observar cómo el ratio de códigos introducidos frente a los casos confirmados es muy inferior al que se esperaba.

La responsabilidad de estos malos datos recae sobre las autoridades sanitarias las cuales no están informando adecuadamente al paciente debido a que el sistema está totalmente desbordado y no se pueden hacer cargo de forma óptima de este proceso. También por otro lado, parte de la responsabilidad la tienen los usuarios que no realizan el proceso de confirmación de positivo en la app, pese a obtener el código. Esto produce, que el impacto de la app en el rastreo de nuevos contagios sea marginal.

En total, haciendo una suma absoluta de todas las Comunidades han pedido un total de 537.345 códigos, pero sólo un 7,7% de esos códigos se han introducido en la aplicación. Sólo el 2,1% de los ciudadanos con positivo con coronavirus en los últimos 6 meses lo han notificado en Radar Covid.