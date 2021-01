Gamestop: WallStreetBets lleva la justicia social a la Bolsa

La justicia social ha irrumpido en Wall Street. Los traders, operadores tradicionales de la Bolsa, y los fondos bajistas están viendo como en lo que va de año otro tipo de inversor está logrando marcar el compás de no pocos valores y 'salvarlos' de las posiciones cortas, con Gamestop como ejemplo más llamativo.

La cadena de tiendas de videojuegos ha pasado de estar en el disparadero de un gran número de inversores bajistas a ver cómo su acción se dispara un 960% en las últimas dos semanas. Solo en la sesión de este miércoles sus títulos se anotan una subida del 85% sin una causa justificada y sin que, afirman los analistas, sus fundamentales justifiquen que el precio de la acción se sitúe en los 257 dólares. Ayer, Bank of America elevó su precio objetivo desde los 1,6 a los 10 dólares. La volatilidad que existe sobre el valor ha llevado además a que su cotización tenga que estar suspendida 14 veces entre las jornadas del lunes y martes.

Detrás de esta escalada se encuentra un colectivo de minoritarios agrupados en WallStreetBets, de la red social Reddit. Bajo la premisa de luchar contra los fondos bajistas e impulsar en Bolsa a valores muy castigados o incluso en quiebra se ‘ha creado’ un ejército de pequeños inversores bajo la premisa YOLO (You Only Live Once), es decir, solo se vive una vez

En el caso de Gamestop estos inversores habrían provocado unas pérdidas superiores a 6.000 millones de euros a los fondos que habían apostado contra la compañía desde comienzos de año. La volatilidad es una constante en las ultimas jornada en esta acción, que el lunes pasó de cotizar a 160 dólares a caer por debajo de los 80 dólares en tan solo unas horas para después de recuperarse. La subida en Bolsa del valor habría además forzado a los inversores con posiciones cortas a comprar en el mercado para abandonar su posición, lo que a su vez habría animado aún más a la acción.

Uno de los fondos que ha reconocido que ha abandonado su apuesta bajista ha sido Citron, según reconoció uno de sus directivos la semana pasada tras el castigo recibido por la subida en Bolsa de Gamestop.

Lo cierto es que según datos de Refitiv, las 20 empresas con más posiciones cortas del índice Russel 2000 acumulan una subida media en el año del 60%. Y es que el ejemplo de Gamestop no es único. Ya el año pasado se habían vivido capítulos de frenesí injustificado en otros valores como JCPeney o la compañía de alquiler de coches Hertz, muy castigada por la pandemia. Esta misma semana esta situación se está produciendo en otras cotizadas como los cines AMC, también muy penalizada por los confinamientos y las restricciones a la movilidad provocados por el Covid-19. Los títulos de AMC suben este miércoles un 240% en Bolsa tras anunciar que ha logrado financiación por 917 millones para evitar entrar en quiebra.

Otro de los valores en el punto de mira de estos inversores es el fabricante de móviles Blackberry. Sus acciones suman este miércoles un 14% y acumulan una subida del 219% desde el arranque de año, lo que ha llevado a la propia compañía, otrora uno de los mayores fabricantes de móviles antes de ser eclipsada por los smartphones, a asegurar que no se había producido ningún avance ni ningún desarrollo de producto que justificada este incremento en la acción.

Otras de las compañías que se están viendo favorecidas por este tipo de inversores son el fabricante de coches eléctricos chino NIO, cuyos ADR suben un 93% desde noviembre, o la firma de análisis de datos Palintir Technologies, que repunta un 400% desde que saliera a bolsa en septiembre.

Por lo pronto, el regulador del mercado estadounidense, la SEC, ha descartado valorar este comportamiento. Si bien, la responsable del Nasdaq, Adena Friedman, ha aseverado que las Bolsas y los reguladores deben prestar atención a los esquemas de “bombeo y descarga” provocados por las redes sociales.

El estratega de Deutsche Bank Jim Reid, ha reconocido a Reuters que “estos no son tiempos normales y aunque (Reddit) ... es fascinante de ver, no puedo evitar pensar que es poco probable que esto termine bien para alguien”.

La corriente parece además haber cruzado el charco. En las ultimas jornadas las acciones de Nokia, otro fabricante de móviles que vivió tiempos mejores, han subido un 24% en la última semana, mientras que el fabricante alemán de baterías Varta cotiza en máximos de 1999 y sube un 14% en dos días.