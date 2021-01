WhatsApp, Telegram y Signal son "igual de seguras", según experto informático

Las aplicaciones de mensajería instantánea WhatsAap, Telegram y Signal son "igual de seguras" al usuario, en cuanto a la protección de sus conversaciones personales, porque las tres tienen unos protocolos de cifrado de extremo a extremo muy similares, que les impide ver los mensajes privados.



Lo que diferencia a WhatsApp −la más popular y utilizada en gran parte del mundo−, de las otras dos, es que tiene detrás una gran conglomerado de redes sociales, que es la estadounidense Facebook, su matriz, frente a las otras dos que son más privadas.



Así lo ha detallado a Efe el doctor en Ingeniería Informática y especialista en seguridad y obtención de información en redes sociales Manuel Sánchez Rubio, ante el reciente anuncio de cambio de condiciones de uso de WhatsApp, que ha provocado una millonaria multiplicación de descargas a Telegram y Signal.



Ha precisado que, aunque WhatsApp ha anunciado que esta nueva política −cuya entrada en vigor ha retrasado del 8 de febrero al 15 de mayo−, no afectará a usuarios de la UE, el avance de esta actualización ha generado cierta confusión en muchos de sus usuarios, que han desconfiado en esta herramienta por cuestiones de privacidad de sus datos, al permitir a la plataforma virtual compartir la información de sus usuarios con su empresa matriz.



También, la propia plataforma ha aclarado que sus nuevas actualizaciones incluyen nuevas opciones para personas que comparten mensajes con empresas en esta aplicación.



Sánchez Rubio, quien actualmente dirige el Máster en Seguridad Informática de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha añadido que WhatsApp ya generó un entorno de cierta desconfianza en el usuario, cuando la adquirió Facebook en 2014.



Ante esa cierta desconfianza, usuarios de WhatsApp empezaron a migrar a una plataforma como Telegram, que en principio no estaba pensada para la mensajería instantánea, pero que, actualmente, ha dicho, "se puede utilizar perfectamente, además de que es mucho más amigable, tiene muchas más opciones y está bastante mejor".



Frente a WhatsApp, Telegram y Signal son "mucho más pobres" de contenidos, en especial, la segunda, aunque, "poco a poco, van introduciendo mejoras", ya que todas estas aplicaciones son un negocio para quien las sustenta y, ante ello, es importante tener un conocimiento previo de estas herramientas para un correcto uso.



En su opinión, existe "un uso excesivo de las redes sociales" en España y el resto de países.



"La gente −ha afirmado− no es consciente de todo lo que implican", desde que se crea una cuenta en estas plataformas, en la que no solo el usuario da acceso a su información, sino desde el momento en que el usuario comparte "muchas cosas y el hecho de con quién las comparte".



Desde su punto de vista, "se opina demasiado y con alegría" en las redes sociales; sin ser conscientes de lo que supone expresar una opinión o hacer un determinado comentario en una de estas plataformas, donde el usuario está expuesto a miles de personas.



Ha valorado que en España el odio y la apología del terrorismo están tipificados como delitos, y ha asegurado que muchos internautas no son conscientes, en muchas ocasiones, de las consecuencias jurídicas y penales que tiene lanzar determinadas expresiones en redes sociales donde "exponemos nuestra privacidad a un límite extremo".



Ante ello, ha calificado de "muy necesaria" una educación digital en el uso de las tecnologías, que entiende debe comenzar desde las edades más tempranas, para conseguir un uso correcto de estas plataformas digitales.