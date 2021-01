La Generalitat urge al Gobierno a mover ficha para lograr una planta de baterías

El conseller de Empresa de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha reclamado al Gobierno que ponga una oferta económica sobre la mesa para conseguir que España cuente con un fábrica de baterías

para coches eléctricos y ha alertado que el país corre el riesgo de perder el actual estatus de "potencia automovilística" que tiene en Europa.



En una entrevista con EFE, Tremosa ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a no esperar más para plantear la ayuda necesaria para atraer a España la inversión industrial que haga posible la fábrica de baterías "si realmente apuesta por participar en el sector de la movilidad sostenible y eléctrica".



"Como es un sector por desarrollar, las compañías vienen si hay 300, 400 o 500 millones de euros sobre la mesa. La pregunta del millón es por qué el Gobierno no ha hecho esta oferta", se ha preguntado Tremosa.



Nissan se ha ido a Gran Bretaña porque el Gobierno británico ha puesto un cheque sobre la mesa y España no



"Es normal ver plantas de baterías en Alemania o Francia, pero verlas en Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia nos hace pensar que pasa algo. Hay algo que no encaja. ¿Este sector, que ha sido y es una gran pata de crecimiento en España, se abandonará ahora porque no ponemos dinero para que las baterías estén aquí?", se ha interrogado de nuevo.



En este punto, Tremosa ha asegurado "no sufrir" por Cataluña, ya que confía en la inversión de 5.000 millones de euros anunciada por el grupo Volkswagen en Seat, "aunque sí por el conjunto de España", en especial por el ecosistema de la automoción conformado por muchas pymes.



El responsable de empresa de la Generalitat cree que "la inversión de Volkswagen es suficientemente fuerte como para pensar que la fábrica de baterías acabará llegando" a Cataluña, y ha pedido tiempo y "discreción" porque "las cosas se tienen que hacer bien".



Precisamente, uno de los proyectos que está en estudio en la mesa para la reindustrialización de Nissan en Barcelona está vinculado a la producción de baterías.



En esta mesa participan el Gobierno, la Generalitat, los sindicatos de Nissan y la propia empresa, y a ella han llegado también otros proyectos relacionados con la nueva movilidad, con el ensamblaje de vehículos eléctricos y un hub de electromovilidad.



Respecto a la crisis en el sector de la automoción provocada por la decisión de Nissan de cerrar su planta en la capital catalana, Tremosa ha culpado directamente al Gobierno de no haber hecho todo lo posible por retener la fábrica.



"Nissan se ha ido a Gran Bretaña porque el Gobierno británico ha puesto un cheque sobre la mesa y España no", ha dicho tajante.