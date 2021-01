Apple TV+ amplía su periodo gratuito que inició en 2019: ¿hasta cuándo?

Apple tiene una oferta vigente prácticamente desde el primer día que se puso en marcha su propia plataforma de vídeo en streaming. Aquel 1 de noviembre de 2019 donde aterrizaba con más buenas intenciones que producciones originales y, tal vez por eso, se vio obligada a iniciar una plan de promoción que incluía todo un año gratis tras la compra de un dispositivo de los norteamericanos.

Así, tras adquirir un iPhone, un iPad, un ordenador Mac o un Apple TV nuevo, los de Cupertino regalaban 12 meses completamente free para ver los contenidos de su plataforma online, de tal forma que hasta el 1 de noviembre de 2020 no tenían que pagar un solo euro. Pero eso cambió, y fue en octubre del año pasado cuando volvieron a prorrogar ese tiempo de uso hasta febrero de 2021, momento en el que ya casi nos encontramos por lo que han optado por mantener la promoción y alargar todavía más ese periodo.

La mitad de 2021 gratis total

Así que esa segunda prórroga, que ya ha empezado a notificarse a los usuarios de EE.UU. (y en estos días a los europeos) permitirá alargar ese periodo gratuito hasta el mes de julio de este año, por lo que se llevan completamente gratis otros cinco meses más. Idea más que interesante, sobre todo, si vemos ese catálogo de producciones que están empezando a llegar y que, por fin, van cogiendo ritmo de estreno.

Apple TV+ en varios dispositivos. Apple

Cuando llegue julio de este año, los usuarios que se adscribieran a esta promoción habrán disfrutado de casi dos años ininterrumpidos de contenidos sin pagar un euro, lo que no está nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta que en este tiempo hemos visto llegar algunos contenidos muy interesantes como "The Morning Show", "On the Rocks", "Servant", "Greyhound", "Para toda la Humanidad" o "Defender a Jacob".

Precisamente, es en buena parte de los estrenos que empezarán a llegar del mes que viene donde podemos encontrar la razón a esa decisión de Apple de extender el periodo de prueba. Llegan algunas de las segundas temporadas de esas ficciones que han calado entre los usuarios, además de la esperadísima "Fundación", y por eso los de Cupertino quieran afianzar su base de suscriptores, tanto a través de un pago mensual, como de esa alternativa con la que contamos que es Apple One.

Además, en los meses que quedan hasta julio, Apple terminará de expandir su aplicación al resto de plataformas que todavía le quedan por alcanzar, como es Android, donde muy pronto tendremos app nativa tanto para dispositivos móviles como para Chromecast.