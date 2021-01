MyInvestor estrena una cuenta para menores libre de comisiones y remunerada al 1%

MyInvestor, neobanco participado por Andbank España, El Corte Inglés Seguros y AXA España, arranca 2021 estrenando nuevos productos financieros. En concreto, lanza la Cuenta Junior, para clientes menores de edad, con una remuneración del 1% TIN/TAE hasta un máximo de 15.000 euros durante los primeros 12 meses. Acabado ese periodo, la rentabilidad pasa al 0,10%. La cuenta, libre de comisiones y sin condiciones, permite invertir a largo plazo accediendo a un amplio catálogo de fondos de inversión de gestión activa, indexados y carteras indexadas de gestión discrecional.

En un contexto en el que la banca ha subido las comisiones de las cuentas corrientes de manera generalizada con el objetivo de compensar los tipos negativos de interés y arañar rentabilidad, y sin que se descarte que las vayan a seguir elevando este año, MyInvestor se compromete a mantener su política de cero comisiones sin exigir ningún requisito a sus clientes. La entidad asegura que seguirá fiel a su filosofía y no cobrará por apertura, mantenimiento de cuenta ni transferencias SEPA, entre otras comisiones. Además, no aplica comisiones de custodia en los fondos de inversión y tampoco en fondos indexados.

Según los últimos datos del Banco de España, los tipos medios de las cuentas a la vista se sitúan en el mínimo del 0,01%, situándose la remuneración de la Cuenta Junior por encima de la media.

No obstante, aquellos clientes que tengan ya una cuenta contratada en la entidad y se hayan beneficiado de un abono del 1% durante un año o más comenzarán a percibir un rendimiento del 0,10% a partir de abril. La entidad realiza este cambio para poder hacer frente a su compromiso de no cobrar comisiones ni exigir vinculación, ni siquiera domiciliar la nómina, en contra de la tendencia del sector. No obstante, si el cliente lo desea puede domiciliar sus haberes y recibos, así como solicitar una tarjeta de débito o crédito gratis.

La entidad señala que "la actual estructura que hemos anunciado de remuneración de la cuenta garantiza que nuestro negocio sea rentable y sostenible y, por tanto, permite no cobrar comisiones, incluida comisiones de custodia en fondos de gestión activa e indexados". Apunta que "el fuerte crecimiento en la concesión de hipotecas (más de 1.300 por un importe total de 220 millones), el crecimiento en productos de inversión hasta los 230 millones y la comercialización de seguros y tarjetas, junto a una ratio de mora del 0% y su liviana estructura de costes al no consumir recursos con oficinas físicas, permiten que su negocio sea sostenible sin necesidad de penalizar a los clientes con comisiones o costes ocultos".