Castilla-La Mancha adelantará el toque de queda a las 22:00 horas

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado este lunes, en una entrevista en Herrera en COPE, que adelantará el toque de queda en su comunidad a las 22:00 horas para tratar de controlar la tercera ola del Covid-19. Castilla-La Mancha comunicará esta decisión al Gobierno central en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "Está comprobado que ésta es una de las medidas más eficaces contra el virus, pues regula los hábitos y controla la movilidad", ha añadido el presidente manchego.

Page ha dicho estar a favor de modificar el decreto del estado de alarma para que las comunidades puedan adelantar el toque de queda, cuestión que planteará al Gobierno en el consejo del próximo miércoles. El actual decreto permite imponerlo desde las 22:00 hasta las 07:00 horas como máximo. "Me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general para toda España", ha defendido el jefe el Ejecutivo manchego, quien opina, además, que, si en unos días "no surte efecto" de las medidas actuales, es "evidente" que no habrá más remedio "que imponer alguna medida nacional".

En estos momentos, Castilla y León mantiene una pugna con el Gobierno central, que recurrió ayer ante el Tribunal Supremo el toque de queda a las 20:00 horas establecido en esta región desde el pasado sábado. El presidente de Castilla-La Mancha opina que esta opción sería "aceptable en un momento determinado, pero nos tenemos que mantener dentro de lo que nos permite la ley". El ministro de Sanidad, Salvador Illa, abrió el sábado la puerta a estudiar modificaciones en el toque de queda, aunque debe hacerse con "todas las garantías jurídicas".

Este mismo lunes, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que Castilla y León esté en rebeldía. Para Mañueco, adelantar el toque de queda está "dentro del decreto del Estado de Alarma" y de la "capacidad" que se le otorga como autoridad delegada del Gobierno de España en la Comunidad.

Por otro lado, esta mañana, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en una entrevista en Más de Uno, en Onda Cero, ha instado Mañueco, a “cumplir la legalidad”.