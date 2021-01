Cómo guardar tus documentos más sensibles en la caja fuerte de Dropbox

Seguro que todos habéis leído esa noticia del informático alemán que está a dos intentos de introducir la contraseña correcta y recuperar más de 180 millones de euros en Bitcoins. Y todo, por culpa de que no quiso almacenar ese password en ningún medio digital y prefirió el viejo método de apuntarla en un papel. Así que imaginad la importancia de tener toda esa información sensible lejos de las garras de los hackers y perfectamente localizada.

Por situaciones como esa, algunos servicios en la nube se han decidido a prestarnos unos espacios de seguridad extra que necesitan de un proceso de identificación adicional, y en los que nos invitan a guardar toda la información sensible que no queramos que se almacene en el mismo sitio que fotos, vídeos, documentos de trabajo o archivos en general. Se trata de las llamadas "cajas fuertes" (vault) y Dropbox tiene una.

Cómo utilizar esa cámara blindada

Fue el pasado mes de junio cuando Dropbox se apresuró a estrenar con su servicio una nueva sección llamada "Vault", y que podemos gestionar de forma independiente del resto de la nube. Para entrar en ella, será necesario crear un PIN de seguridad y, dependiendo de los sensores biométricos de nuestro smartphone, añadir un método extra exigiendo que nos identifique con la huella digital, el iris o nuestro rostro.

Caja fuerte de Dropbox.

Una vez dentro veréis que podemos realizar una serie de funciones muy enfocadas a mantener la máxima privacidad posible sobre el contenido que decidimos guardar allí. Por ejemplo, tendremos la ocasión de crear carpetas para ir almacenando datos relevantes, como son los códigos de recuperación de cuentas de aquellos servicios en los que tenemos activada la verificación en dos pasos; documentos personales como el DNI, pasaporte o carné de conducir: o fotos, por ejemplo, de las notificaciones que nos envía el banco con la clave de una tarjeta o cualquier otra información relevante.

Para mejorar todavía más la seguridad y que esa foto o documento sensible no pase por otro lugar menos seguro, esta caja fuerte de Dropbox cuenta con su propio escáner, para digitalizar cualquier papel que queramos tener a buen recaudo en la nube. De esta forma, nos ahorramos el escanearla con otra aplicación, almacenarla en el carrete del teléfono y eliminarla de la nube (Google Fotos, iCloud, etc.) para evitar que caiga en las manos equivocadas. Eso sí, recordad que cada vez que accedamos a la aplicación de Dropbox y abramos esta caja fuerte, será necesaria una autentificación biométrica (o por PIN) para acceder a su interior y, ya sí, consultar eso que andamos buscando.