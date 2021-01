WhatsApp no te mostrará notificaciones de chats que quieras leer más tarde

Hace ya algunos meses os contamos que WhatsApp estaba preparando cambios en la sección de los chats archivados que, tal y como están ahora mismo, prácticamente no tiene ningún sentido porque no ofrece ninguna utilidad respecto de lo que quiere hacer el usuario. Y es que no tiene sentido que enviemos allí a un grupo o un contacto que no queremos que nos moleste y, al primer mensaje que entre, vuelva al timeline principal con los demás.

Así que, como era de esperar, los de Facebook han dado una vuelta a la idea y por fin van a conseguir que cuando queramos que un chat deje de molestarnos, lo haga de manera efectiva hasta que nos acordemos de él, y no porque simplemente WhatsApp detecte nueva actividad.

Leer más tarde y silenciado de la app

Aunque esa nueva sección de "leer más tarde" que sustituirá a los chats archivados ya se había visto en anteriores versiones beta, no ha sido hasta ahora que desde la propia aplicación han decidido explicar cómo funcionará, así como el modo de no molestar que silenciará todas las notificaciones durante el espacio de tiempo que le señalemos.

Chats para 'leer después' en WhatsApp. WABetaInfo

Así las cosas, ese "leer más tarde" puede funcionar de dos formas: bien escogiendo las conversaciones que queremos almacenar allí de forma temporal o permanente, para en un momento dado consultarlos cuando tengamos tiempo porque consideramos que no son prioritarios; o bien activando un silenciado automático en toda la aplicación que algunos han llegado a comparar con una especie de "modo vacaciones": ¿que nos vamos 15 días a la playa?, pues apagamos todas las alertas para que nada ni nadie interfiera nuestro descanso.

De todas formas el objeto, ahora sí, es que en el caso de aquellas conversaciones que no queramos tener a la vista en el timeline podamos ocultarlas para que no nos molesten y, más importante todavía, que no se hagan visibles simplemente porque llegue un nuevo mensaje. De esta forma tenemos la opción de evitar el contacto con personas y grupos sin llegar al extremo de bloquearles. Función que es la única que, ahora mismo, nos garantiza que un chat archivado no volverá a aparecer junto a todos los demás en los que participamos a diario.

Como siempre ocurre con WhatsApp, estas funciones presentes en las versiones beta todavía tienen por delante un periodo de tiempo indeterminado hasta que se hagan oficiales en las releases que todos llevamos instaladas en nuestros smartphones.