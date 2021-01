Cómo desinstalar Flash Player de tu PC, ahora que ha pasado a mejor vida

Aunque no lo parezca, hoy es un día importante para internet porque es el primero en el que todo el contenido web compatible con Adobe Flash ya no está operativo. No funciona. Ha muerto. Tras un cuarto de siglo de historia, el viejo player de contenidos de páginas web se ha desactivado y navegadores como Chrome, Edge o Safari ya no les hacen caso. Así que se ha convertido, oficialmente, en una tecnología muerta.

Y no eran pocos los contenidos desarrollados alrededor de este plugin. Banners de todo tipo, juegos flash (como se llamaban en los principios de la historia de internet) o páginas enteras ya desactualizadas y abandonadas que se habían programado con lo que en los 90 les parecía a muchos la tecnología del futuro. No exenta, por cierto, de muchos problemas. ¿O no os acordáis de los cuelgues y reinicios que provocaba el player a todas horas?

Desinstala el plugin de tu PC

Así las cosas, toca eliminar el plugin que tenéis instalado en vuestro ordenador, toda vez que ya no lo vais a volver a utilizar porque los nuevos navegadores ya bloquean por defecto la carga de cualquiera de estos contenidos. Para hacerlo, simplemente tenéis que ir hasta el "Panel de control" de Windows 10 y seleccionar la opción de "desinstalar aplicación".

Cómo desinstalar Adobe Flash de tu PC.

Aparecerá una pantalla con todo el listado de aplicaciones que tenéis instaladas dentro del PC y buscáis en la letra "F" el "Flash Player" de Adobe Inc. Hacéis clic sobre él para seleccionarlo y ahora os vais a la opción que tenéis más arriba de "Desinstalar o cambiar". Aceptáis todas las ventanas emergentes que os aparezcan y esperáis a que, una vez terminado todo el proceso, desaparezca del listado. En ese instante, por fin, habréis dado por terminados cerca de 25 de años de historia desde su estreno a mediados de la década de los 90 del siglo pasado.

Tal y como ha publicado la propia Adobe en su página de soporte, avisa de que “Flash Player puede permanecer en su sistema a menos que lo desinstale. La desinstalación de Flash Player ayudará a proteger su sistema, ya que Adobe no tiene la intención de publicar actualizaciones de Flash Player o parches de seguridad [...] Adobe bloqueará la ejecución del contenido Flash en Flash Player a partir del 12 de enero de 2021, y los principales proveedores de navegadores continuarán deshabilitando la ejecución de Flash Player después de la fecha de finalización de la vida útil”.