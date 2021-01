El Tesoro recorta en 10.000 millones las necesidades de financiación hasta los 100.000 millones

La minitra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya lo adelantó ayer en una entrevista y hoy el Tesoro lo ha confirmado. En la presentación de la estretegia de financiación para 2021, Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y financiación internacional, ha señalado que en el ejercicio que acaba de comenzar la financiación neta prevista es de 100.000 millones de euros, un 9% menos que 2020. Las emisiones brutas alcanzarán los 289.138 millones, una cifra que se sitúa un 4,4% menos que el año pasado y por de los 299.138 millones previstos en los presupuestos generales.

En línea con lo señalado ayer por la vicepresidenta tercera del Gobierno, la buena evolución de los ingresos tributarios en los últimos meses de 2020 ha permitido recortar en 10.000 millones las necesidades de financiación para 2021 respecto a lo recogido en los presupuestos generales. El Tesoro mantiene su estrategia de alargamiento de la vida media de la deuda. Para lograrlo el grueso de las emisiones se concentrarán el próximo año en deuda a medio y largo plazo. Las emisiones netas de este tipo de activos ascenderá a los 90.000 millones, un 8,6% menos que en 2020. Las emisiones netas de letras se situarán en los 10.000 millones, un 12,5% menos que el pasado ejercicio.

San Basilio ha remarcado en la rueda de prensa telemática que el programa de financiación parte de un escenario prudente y requerirá una mayor flexibilidad en su ejecución, debido a las diversas fuentes de financiación de las que dispondrá el Tesoro. A los tradicionales instrumentos de financiación se añadirán los fondos provenientes de la Unión Europea para hacer frente a la pandemia, en concreto los préstamos del fondo SURE y los posibles desembolsos del Fondo de Recuperación Next Generation. El Tesoro prevé que este año se reciban 11.325 millones del fondo SURE, un 13,5% más que en 2020. No obstante, como ha señalado San Basilio la estretagia de financiación seguirá los cauces tradicionales. Es decir, no dependerá de las fondos procedentes de la UE.

Entre dlas grandes asignaturas pendientes para este ejercicio se encuentra la emisión del primer bono verde soberano. El Tesoro lleva trabajando en esta estrategia desde el pasado ejercicio y aunque 2020 era la fecha prevista para el debut de España en este tipo de deuda, la crisis desatada por el Covid y las necesidades de captar recursos con los que financiar las medidas puestas en marcha para paliar los efectos negativos de la pandemia obligaron a retrasarlo. Está previsto que sea en la segunda mitad de 2020 cuando España emita el primer bono verde, una operación que podría realizarse antes del verano o en su caso para los meses de septiembre y octubre. El objetivo del Tesoro es emitir entre 5.000 y 10.000 millones en una primera referencia a 20 años.