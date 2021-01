El sector terciario espera que la cuesta de enero le regale un plan de rescate

Incentivar el consumo comercial. Los Presupuestos autonómicos para 2021, en vigor desde hace una semana, incluyen un programa de apoyo de activación del tejido comercial canario a través de la emisión de “bonos de consumo” para incentivar el gasto en el comercio minorista en Canarias, en coordinación con las principales asociaciones del tejido comercial de Canarias. Cuenta por ahora con una dotación presupuestaria de 3.650.000 euros, aunque se trata de una partida susceptible de ser ampliada vía fondos estatales o europeos, según explica el director general de Comercio del Gobierno canario, David Mille, quien muestra sus esperanzas en el primer ejemplo práctico de esa estrategia, basado en el directorio de comercio local Consume Canarias.

El ahorro precavido, una amenaza. En tiempo de tribulaciones, mejor no hacer mudanza… ni gastos excesivos. La tasa de ahorro de los ciudadanos y empresas de Canarias, con una cifra récord de 35.000 millones depositados en las entidades financieras, según cifras oficiales del Banco de España, hace buena la máxima atribuida a San Ignacio de Loyola. Pero este hecho, la precaución de quienes se han visto poco afectados en sus ingresos por las restricciones sanitarias, no es una buena noticia para la economía en su conjunto. “El ahorro basado en la cautela no contribuye a la recuperación, porque no genera inversión, que es el fundamento que hace bueno al ahorro”, dice el economista José Miguel González en defensa de un enfoque expansivo que incorpore el estímulo al consumo doméstico como eje para la recuperación.

La digitalización, esa tarea pendiente. ¿Gastar dinero público en el mantenimiento de instalaciones cerradas o buscar nuevas oportunidades? Es un dilema que pende sobre la actividad turística canaria ante la perspectiva de un ecosistema, el que saldrá de la pandemia de Covid-19, radicalmente diferente al de los años felices de la última década. “Ahora mismo la formación en competencias digitales y la propia digitalización de la oferta turística es más importante a la hora de destinar recursos públicos que el gasto en estructuras físicas”, opina Eduardo Parra, profesor de Organización de Empresas, Economía Digital y Turismo de la Universidad de La Laguna, quien señala otro argumento a favor de una perspectiva que ponga a la innovación como centro de cualquier plan de rescate: “La economía digital es lo que la UE está dispuesta a pagar”.