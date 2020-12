Esta web te indica si tu navegador está protegiendo tus datos para evitar ser rastreado

Una de las principales preocupaciones de muchas de las personas que navegan por Internet a diario es su privacidad. Cuando visitamos un sitio o página web desde nuestro navegador, hay cierta información que es revelada automáticamente, no obstante, los sitios que visitamos además pueden ejecutar ciertos scripts para recopilar aún más información. Datos que se usan para el rastreo de los usuarios en Internet.

Ahora bien, salvo aquellos usuarios más avanzados, puede que para la gran mayoría de personas, el hecho de saber si su navegador está correctamente configurado para limitar el seguimiento online no sea una tarea sencilla. Pues bien, La EFF (Electronic Frontier Foundation) ha puesto a disposición de todo el mundo una página web capaz de realizar una prueba y determinar si nuestro navegador está protegiendo nuestros datos contra el rastreo en Internet.

Cover Your Tracks te dice si estás protegido contra el rastreo en Internet

Recordemos que la EFF es la misma organización que lanzó la famosa herramienta Panopticlick, y en la cual se ha basado para ofrecer esta nueva herramienta que ha bautizado con el nombre de Cover Your Tracks. Se trata de una simple web en la que, con un clic ejecutará una verificación de ciertos aspectos de nuestro navegador, como si bloquea la publicidad, los rastreadores, terceros que cumplen con Do Not Track o si el navegador tiene una huella única digital.

SmartLife

Para realizar una prueba, lo único que tenemos que hacer es abrir una nueva ventana del navegador web que utilicemos habitualmente e ir al sitio Cover Your Tracks, algo que podemos hacer con el simple hecho de hacer clic en el enlace anterior.

Una vez ahí, basta con pulsar sobre el botón Prueba tu navegador y automáticamente se comenzará con la verificación de todos estos detalles. En tan solo unos instantes, podremos ver cómo se muestran los resultados obtenidos en una página en la que, además de conocer si estamos protegidos o no contra el rastreo en Internet, podremos comprender un poco más lo que significa el resultado obtenido y cómo podemos tomar medidas al respecto.

Lo primero que veremos es un mensaje donde se nos informa si estamos o no protegidos contra el rastreo en Internet. A continuación, se muestra una sencilla tabla en donde podremos ver si nuestro navegador bloquea los anuncios de seguimiento, rastreadores, terceros que respetan Do Not Track o nos está protegiendo de las huellas digitales.

Aunque la información es bastante sencilla, justo debajo podremos ver todos los detalles y conocer más a fondo lo que significa todo esto, detalles obtenidos del rastreo de Cover Your Tracks, etc.