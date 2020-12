Mide tus gustos en Spotify con una graciosa Inteligencia Artificial

Si eres de los que utilizas de forma constante Spotify, debido a su excelente base de datos, es posible que creas que tus gustos son excelentes y que cualquiera que los conozca diría exactamente esto: ¡buena elección! Pues bien, hay un proyecto que se basa en Inteligencia Artificial que revisa si tus gustos son buenos o malos.

El proyecto, denominado How Bad is Your Spotify, revisa la música que escuchas habitualmente para crear diferentes patrones para darte unos resultados que son… graciosos a la vez que casi todos negativos. Lo que se busca con este trabajo es pasar un buen rato, por lo que así tienes que considerarlo a la hora de darle uso en esta dirección web que es donde está alojado el desarrollo.

Un uso muy sencillo

La verdad es que la creación es de lo más llamativa. Hay que darle permiso a que acceda a los datos que tienes en Spotify, pero la seguridad es completa y no se pone en riesgo la cuenta por lo que no dudes en dar uso a este trabajo. Una vez que haces esto, se comienza con la revisión de los que utilizas de la plataforma de música en streaming y se van sucediendo los comentarios jocosos entre los grupos que escuchas habitualmente las canciones. Llamativos son los chascarrillos que indican que no se cree la IA de esta web algunas cosas que disfrutas a diario.

Es curioso ver cómo se gestiona bastante bien los datos que tienes en el servicio, ya que siempre la Inteligencia Artificial se mete contigo buscando lo que más escuchas y, además, con comentarios que si bien pueden “doler” no dejan de ser bastante acertados. Incluso, mida a la perfección las épocas musicales que se adaptan a tus gustos y esto te lo restriega de una forma muy graciosa (en especial con elecciones tales como qué grupos o cantantes de los más disfrutados son con los que te casarías o los que matarías).

Una web que merece la pena revisar y dar uso para pasar un buen rato (por lo que compartirla con los contactos que tienes es algo que seguro hará) y que no es de extrañar que sea una de las cosas que están triunfando en estos momentos en las Redes Sociales. ¿Crees que eres de los que mejores gustos tienes en Spotify? Si es así, no dejes de retar a How Bad is Your Spotify… seguro que de una u otra forma sales escaldado.