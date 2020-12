Apple y Facebook recrudecen su guerra de intereses amparadas en la privacidad y las pymes

La guerra entre Apple y Facebook por las nuevas políticas de privacidad de la compañía de la manzana, que exigirá desde 2021 que las apps disponibles en su tienda de aplicaciones AppStore pidan permiso a los usuarios antes de rastrearlos, está lejos de aplacarse. La red social ha echado más gasolina al fuego al lanzar una ofensiva pública contra Apple poniendo anuncios a página completa en los principales periódicos de EE UU.

En ellos pueden leerse mensajes como este: “Nos alzamos ante Apple por las pequeñas empresas de todas partes”. Y es que, según Facebook, los cambios que quiere imponer Apple “serán devastadores para las pequeñas empresas [con poco presupuesto publicitario]” y “harán muy difícil a los anunciantes llegar a los usuarios con publicidad dirigida”, así que piden que alcen su voz contra Apple.

La compañía de la manzana no ha hecho oídos sordos y ha replicado que con su nueva política de privacidad de iOS14 solo defiende a los usuarios. “Estos deben saber cuándo se recopilan y comparten sus datos con otras aplicaciones y sitios web, y deberían tener la opción de permitirlo o no. La transparencia en el rastreo por parte de las apps en iOS14 no requiere que Facebook cambie su enfoque para rastrear a los usuarios y crear publicidad dirigida, solo requiere que les den a los usuarios la capacidad para elegir”, dice.

Para Ismael El-Qudsi, fundador y CEO de Internet Republica, lo que se está viviendo al final es una batalla por los intereses comerciales de ambas compañías. Por un lado, dice, Apple defiende que el usuario tiene que poder decidir qué aplicaciones rastrean su navegación y Facebook que Apple va a privar a los anunciantes de hacer anuncios más adecuados si no pueden rastrear los gustos de los usuarios. “Le daría la razón a Apple si no fuese porque esta compañía no va exigir a las aplicaciones del propio Apple que pidan ese permiso de rastrear al usuario. Es decir, que parece que las normas que va a aplicar a otras empresas no se las aplican a sí mismos, y eso ha hecho que Facebook les acuse de hipocresía”.

La reacción de Facebook contra Apple tiene lógica, pues la red social necesita cuantos más datos de navegación posibles de los usuarios para ofrecerles anuncios más personalizados. “Si Facebook sabe que a ti te gusta visitar webs de cocina y de restaurantes puede ofrecerte anuncios relacionados con esta temática, que serán más relevantes para ti y por lo tanto harás clic en ellos y Facebook ganará más dinero con ese clic. El objetivo de Facebook es ofrecer anuncios que sean útiles para las personas y eso solo puede conseguirlo teniendo datos de sus gustos”, continúa El-Qudsi.

Facebook sostiene que sin los anuncios personalizados los pequeños anunciantes verán recortadas sus ventas hasta en un 60% por cada dólar invertido en publicidad. También admite que tendrá un impacto negativo en su negocio publicitario, “pero será mucho menor que en las pymes”.

El CEO de Internet Republica cree que a corto plazo Facebook no notará un descenso de sus ventas de publicidad con la nueva política de Apple, pero sí pueden notar que sus anuncios no funcionan tan bien. “En el medio plazo, quizás los anunciantes se den cuenta de que la publicidad en esta plataforma no es tan efectiva como antes y vayan dejando de lado este tipo de publicidad o inviertan menos”.

En su opinión, y en esto sí que coincide con Facebook, es que quienes van a resultar más perjudicados son los negocios que se anuncien en Facebook porque les va a costar más llegar a su público objetivo. “Van a tener que gastar más dinero y lanzar anuncios menos personalizados para conseguir clientes en la red social, y viendo que ahora muchas empresas están apostando por captar clientes en las redes sociales puede perjudicar a estos anunciantes”.

En cuanto al fabricante del iPhone, El-Qudsi no cree que vaya a afectarle en su negocio, aunque indica que Apple está invirtiendo fuertemente en su área de anuncios para competir con Google y Facebook “y habrá que ver qué impacto tiene esta decisión en un futuro”.

Facebook cree que Apple sacará tajada de los cambios. “Si los creadores de contenido tienen que recurrir a formas de ganar dinero aparte de la publicidad, les obligará a recurrir a las suscripciones y otros pagos de la aplicación para obtener ingresos, lo que significa que Apple se beneficiará (por las comisiones) y muchos servicios gratuitos tendrán que empezar a cobrar o salir del mercado”.

Para El-Qudsi es claro que ambas firmas están defendiendo sus intereses. “Ni creo que Apple sea el defensor de los usuarios ni que Facebook lo sea de anunciantes y pymes. Lo que sí veo es que Apple refuerza con este movimiento su posición como defensor de la privacidad en un momento en que el tratamiento de datos, la privacidad del usuario y la libertad en internet está en entredicho y además no tiene mucho que perder. Apple ha sido acusada muchas veces de ser una compañía opaca y de no saber qué hace con los datos de los usuarios y de esta forma gracias a Facebook se posicionaría a favor de la privacidad del los usuarios. Es una batalla en el terreno de las relaciones públicas”, subraya.

La red social, que cree que la política de Apple “perjudicará al internet libre del que todos dependemos más que nunca”, ya ha dicho que, aunque no está de acuerdo con el enfoque de esta compañía, no tiene más remedio que atenerse a el. “Si no lo hacemos, nos enfrentaremos a sus represalias, lo que solo podría perjudicar aún más a las empresas que queremos apoyar. No podemos correr ese riesgo”, dice.

¿Qué opciones le quedan a Facebook? “No puede hacer mucho; solo le queda por ahora el recurso de la pataleta y posicionarse públicamente como una compañía que defiende a las empresas para que estas presionen indirectamente a Apple, aunque esta compañía no lleva bien este tipo de chantajes”, dice El-Qudsi. Para este experto, Apple tiene su ecosistema con los usuarios de iPhone y marca sus reglas. “Además, para Facebook los usuarios que usan iPhone son muy interesantes porque parece que tienen una capacidad de compra superior a los que usan Android”.