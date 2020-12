WhatsApp permite realizar videollamadas desde el ordenador

No hay ninguna duda que WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en gran parte del mundo. Tanto es así, que en muchas ocasiones se convierte en la primera opción para contactar con alguien desde nuestro teléfono móvil, incluso por encima de las propias llamadas de voz. Ahora bien, si hay una función que marcó un antes y un después en la app, eso son las videollamadas.

Una función que con el paso del tiempo ha ido recibiendo mejoras y que ahora también llegan a la versión web y de escritorio. Por lo tanto, también es posible a partir de este momento realizar videollamadas de WhatsApp desde el ordenador, bien a través del navegador con la versión web de WhatsApp o utilizando su propia aplicación de escritorio.

La función está llegando poco a poco

Como en otras ocasiones, un despliegue de esta envergadura se está realizando poco a poco, y en estos momentos son los usuarios de la versión beta los que pueden realizar videollamadas desde el ordenador a través de la famosa aplicación de mensajería propiedad de Facebook. Concretamente, parece que únicamente un número limitado de usuarios estarían viendo cómo la función ya les aparece disponible, mientras que el resto tendrán que espera un poco para que les salga también visible.

Pixabay

Si todo va bien, lo cierto es que muy pronto todos los usuarios beta podrán probar esta nueva función y seguidamente sería lanzada al resto de usuarios de la aplicación de mensajería. Si eres usuario betatester de WhatsApp podrás comprobar a través de la versión web o de la aplicación de escritorio si ya te aparece la opción de realizar videollamadas desde el ordenador. Podemos probarlo tanto en la versión web desde el navegador o bien desde la aplicación de escritorio. En este último caso, es probable que tengamos que actualizar con la última versión para que podamos verificar si aparece la opción de realizar videollamada.

Para ello, debemos fijarnos si en la parte superior de una conversación nos aparece la opción de las videollamadas. Si no es así o no somos usuarios beta, entonces no nos quedará más remedio que esperar a que la función sea lanzada para todo el mundo. ¿Qué te parece esta nueva función?. ¿Crees que las videollamadas de WhatsApp se podrán convertir en un serio competidor de otras herramientas como el propio Skype?.