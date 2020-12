No es un problema tuyo: WhatsApp deja de previsualizar los vídeos de YouTube

A diario se comparten en todo el mundo cientos de millones de mensajes de WhatsApp de los que, una buena parte, seguramente son vídeos de YouTube. Hasta ahora, lo normal era pegar un enlace a uno de estos contenidos y esperar unos instantes hasta que el chat era capaz de generar una vista previa. Además de esta previsualización, los demás miembros del grupo tenían la posibilidad de darle al play y verlo todo gracias a una ventana flotante dentro de la app.

Pero esa maravilla de la técnica de la que todos hemos disfrutado en los últimos meses, de repente, ha desaparecido. Ya no hay vista previa, ni previsualización, ni mucho menos una ventana flotante ya solo recibimos un enlace de color azul que, a pulsarlo, nos lleva hasta YouTube de forma inexorable. ¿Qué ha pasado? ¿Es culpa de nuestra conexión o los de Facebook han tocado donde no debían?

Es un problema de WhatsApp

El caso es que muchos usuarios han achacado a razones propias este problema que, como sabéis, también ocurre con esos enlaces a páginas web que pegamos rápidamente y no da tiempo a generar una vista previa. Incluso en condiciones de mala conexión, en WhatsApp Web, es muy posible que al mandar un enlace a una noticia no termine de mostrar una vista previa del contenido. Así que con los vídeos igual... pero no es el caso.

Previsualización de vídeos antes (i) y después (d).

Este problema, según algunas fuentes, parece estar provocado en la parte de WhatsApp, que no termina de conectarse correctamente a YouTube, por lo que ni ofrece una vista previa del vídeo ni da la oportunidad de ejecutar el modo ventana para seguir consultando mensajes mientras lo reproducimos. Además, quienes han probado a actualizar a la última versión de WhatsApp han podido verificar que el error no se soluciona, persiste, por lo que tendremos que esperar a ver qué hacen desde la aplicación de mensajería para corregirlo.

Sea como fuere, tiene toda la pinta de ser un error en el que todavía no han reparado los responsables de WhatsApp que, entre la disyuntiva de ver un vídeo de YouTube dentro su aplicación o permitirnos que nos marchemos a otra app, es de imaginar que siempre optarán por la primera de las posibilidades. De momento, cuando pegues una URL de una de estas piezas de la plataforma de vídeos aparecerá como un simple link como el que tenéis arriba a la derecha. Y no, no será error de vuestro móvil ni de la conexión a internet.