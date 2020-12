Cómo desviar llamadas de un móvil a otro en Android e iOS

Cada vez vemos a más personas con la necesidad de tener dos teléfonos móviles, uno personal y otro para el trabajo. Incluso, éste último, solo nos sirve para recibir llamadas y, desde luego, se trata de un inconveniente a la hora de movernos por la ciudad. ¿Y si en lugar de cargar con él, pudiéramos desviar las posibles llamadas que recibamos hacia nuestro móvil principal? Esto permite que, por ejemplo, solo llevemos un teléfono móvil con nosotros, pero, en realidad y por así decirlo, dos tarjetas SIM en él.

Esto es posible, como muchos sabréis, gracias al desvío de llamadas. Lo cierto es que esta opción lleva mucho tiempo en los dispositivos Android e iOS pero a menudo se encuentra algo escondida, lo que dificulta que los usuarios puedan utilizarla. Si has intentado realizar un desvío de llamada con tu teléfono y no lo has logrado, hoy os enseñamos como hacerlo fácilmente.

Configurar el desvío de llamadas en iOS en el iPhone

Ve a Ajustes > Teléfono. Pulsa una de las siguientes opciones: Desvío de llamadas: aparece en la barra de estado cuando está activado el desvío de llamadas. Debes encontrarse en el radio de alcance de la red de telefonía móvil cuando ajustes el iPhone para que desvíe las llamadas, pues de lo contrario las llamadas no se desviarán. Desliza el marcador para activarlo e introduce el número al que quieres desviar las llamadas. Pulsa la flechita hacia atrás. Ahora puedes comprobarlo haciendo una llamada perdida para ver si se ha configurado bien.

Desviar llamadas desde un móvil Android

Existe la posibilidad de configurarlo de forma sencilla desde el menú de nuestro móvil Android.