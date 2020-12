Sánchez advierte de que puede “endurecer” las restricciones en Navidad para evitar la tercera ola

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este miércoles la puerta a "endurecer" las medidas restrictivas en Navidad ante los "preocupantes" datos de los últimos días para evitar que llegue una tercera ola de la pandemia de la Covid-19. El presidente ha hecho un llamamiento para "no bajar la guardia" ante el virus.

"No podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia", ha insistido el jefe del Ejecutivo en su comparecencia ante el Pleno del Congreso para hacer un primer balance del segundo estado de alarma. "Si hay que endurecer" las medidas, dijo, "que no quepa duda" de que el Ejecutivo recomendará a las comunidades autónomas. "Hemos luchado mucho todo el año, unidos, y estamos ante el último esfuerzo" porque estamos "a las puertas de las vacunas".

Así las cosas, pidió que "no tiremos todo por la borda" porque "solo de nosotros depende no abrirla puerta a una tercera ola".

Sánchez se mostró "convencidode que saldremos adelante" y está "más convencido que nunca" pero alertó de que "solo depende de nosotros no abrir la puerta a la terceraola".

El presidente se ha mostrado convencido de que España entra ahora en una "tercera y definitiva etapa" que supone "el principio del fin" de la pandemia, con la estrategia de vacunación, para la que ha garantizado que España está lista.

"España está lista, todas sus instituciones están listas para hacer frente a esta estrategia de vacunación", ha asegurado Sánchez en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la situación del coronavirus, donde ha remarcado que España es, junto a Alemania, el primer país de la Unión Europea en tener listo un plan de vacunas.

Sánchez ha recordado que habrá 13.000 puntos de vacunación en todo el territorio para garantizar que todos los grupos prioritarios tienen acceso a la vacuna en la primera etapa, en total 2,5 millones de españoles.

El Gobierno confía en que en la segunda etapa, entre mayo y junio, estén vacunados entre 15 y 20 millones de españoles, según el presidente.