La Audiencia Nacional archiva la causa contra Fridman por la quiebra de Zed

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación sobre la quiebra de la empresa española Zed WorldWide con respecto al multimillonario ruso Mijail Fridman, que la adquirió por 20 millones de euros. Fridman es actualmente el primer accionista de Dia a través de su holding Letterone.



Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que afirma que en la instrucción practicada no se ha podido demostrar "ni la participación ni directa ni indirecta en cuestiones relativas al Grupo Zed por parte de Mijail Fridman".



"No existe indicio alguno tras las diligencias practicas ni de la posición de dominio del hecho, ni de funciones concretas de supervisión y control de los hechos investigados, ni de conocimiento de los mismos", explica el juez instructor en su resolución.



Por ello, considera que mantener del empresario ruso sería "contrario" al principio de culpabilidad y de la presunción de inocencia, ya que no "existen motivos suficientes para acusar a este investigado como autor, cómplice o encubridor".



El juez García Castellón acordó la imputación de Fridman en agosto de 2019 a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al entender que era la persona que controló toda una serie de "maniobras" para llevar a la "asfixia económica" a la tecnológica española y poder adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.