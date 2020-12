El voluntariado corporativo se alinea a la estrategia empresarial

La pandemia no frena el compromiso

A pesar de las dificultades añadidas por el Covid-19, crece la implicación de los voluntarios corporativos: el 62% de las empresas reporta mayor participación y compromiso de sus empleados. El 81,2% de las actividades programadas previamente se han adaptado a formatos no presenciales y el 62,5% de las empresas ha puesto en marcha actividades específicas pos-Covid-19, que han tenido buena acogida. “Estos formatos no presenciales han supuesto un ejercicio de innovación y han probado su eficacia, por lo que vienen para quedarse. No vienen a sustituir sino a complementar y fortalecer”, afirma Juan Ángel Poyatos.

En el caso de la Asociación de Voluntarios de La Caixa, son numerosas las actividades que la organización ha llevado a cabo durante estos últimos meses de restricciones de movilidad para amenizar la situación de los más desfavorecidos. Un ejemplo de ello son los talleres de educación financiera a distancia, cartas contra la soledad para personas mayores o actividades de acompañamiento a la lectura para menores vulnerables. Además, desde el inicio de la pandemia los Voluntarios La Caixa también han participado en las iniciativas solidarias de CaixaBank como la entrega y distribución de tabletas en residencias de ancianos, el abastecimiento de alimentos, material sanitario y de emergencias.