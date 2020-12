Hernández de Cos asegura que no toda fusión genera valor

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha insistido en que las fusiones bancarias son una vía para ganar eficiencia, pero ni son la única opción ni generan valor necesariamente, al tiempo que deben ser "absolutamente promovidas" por los accionistas y los gestores de las entidades involucradas en la operación.



Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar del proyecto de Presupuestos de 2021, en respuesta a la pregunta del senador Jacobo González-Robatto (Grupo Parlamentario Mixto), sobre si le preocupa que desde 2008 la

rentabilidad de la banca esté por debajo del coste del capital, y del senador Gonzalo Palacín (Grupo Socialista), quien le ha preguntado su opinión sobre las operaciones de consolidación "que se están enfriando" en el sector.



El gobernador del Banco de España ha explicado que el sector bancario europeo se enfrenta, desde hace años al problema de la baja rentabilidad, por lo que el organismo venía recomendando a las entidades que agilizasen su proceso de mejora de la eficiencia, para el que disponían de vías

como la digitalización y reducción de costes, la diversificación de fuentes de ingresos o las fusiones.



Esta última opción, la de la consolidación, era "una posibilidad más y no de carácter preferencial para el Banco de España", ha recalcado.



La crisis del coronavirus y su impacto sobre la tasa de paro y la solvencia de las empresas "acabará teniendo un efecto negativo sobre la morosidad y, en último término, acabará afectando a la rentabilidad del sector bancario", por lo que algunas de las recomendaciones que ya hacía el supervisor han adquirido más relevancia ante la crisis, ha advertido Hernández de Cos.

"Por eso, en Banco de España enfatizamos en la ganancia de eficiencia de las entidades y, en este contexto, las entidades, también como forma de ganar eficiencia, han procedido en algunos casos a analizar e incluso a concluir operaciones y en otros casos a discusiones que no han llevado

a buen término", ha contextualizado el gobernador.



En cualquier caso, Hernández de Cos ha insistido en que las fusiones son una vía para ganar eficiencia, pero no la única. "Creemos que es una opción, no la única opción. No toda fusión es generadora de valor, tiene que estar absolutamente promovida por los accionistas y gestores

de las entidades", ha sostenido.

Por su parte, el papel de los supervisores será el de analizar las consecuencias para el sistema financiero y para cada una de las entidades de manera individual, ha apuntado.