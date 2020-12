¡Un iPhone 12 de 9000 dólares! Esta empresa ha lanzado un modelo personalizado

La empresa de tecnología de lujo “Caviar”, la cual se dedica a personalizar gadgets y darles un toque premium y exclusivo ha lanzado una serie premium limitada: un iPhone 12 Pro que incluye un fragmento del “Turtleneck” (pequeño fragmento de tela de uno de los jerséis de cuello de tortuga que solía usar el fundador de Apple) original de Steve Jobs incrustado en el logo de Apple.

Un iPhone 12 Pro de lujo

El elemento clave de la versión personalizada del iPhone 12 Pro es un pedazo del famoso “Turtleneck” original de Jobs. El fragmento está incrustado en la famosa manzana mordida. Está sosteniendo una verdadera obra maestra de lujo y un talismán imbuido con el espíritu de un gran genio.

La colección incluye 3 modelos. Uno está hecho de duradero titanio ennegrecido, un segundo de compuesto blanco G10 cubierto de esmalte de joyería con un logo de Apple hecho de plata esterlina 925, y una versión de lujo con un logo de Apple hecho de oro puro de 18 quilates.

También lanzan las famosas zapatillas de Steve Jobs

También están disponibles las zapatillas personalizadas New Balance 991. La legendaria New Balance favorita de Steve Jobs tiene el trozo de “Turtleneck” y la pequeña placa de titanio de Job con las famosas palabras "Think Different".

Precio y disponibilidad

El nuevo iPhone 12 pro personalizado por caviar, está ya para reservar. Los precios comienzan desde los $6,500 y sube hasta el top de 9.600 dólares por un teléfono con 512 gigas de capacidad, cuya distinción más exclusiva es que tanto las cámaras como el logo de la manzana mordida están rodeadas por oro de 750 kilates.

Cada teléfono de la serie será lanzado en una edición limitada de 10 modelos. Hay 30 zapatillas New Balance 991 personalizadas disponibles.